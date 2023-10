Zaskakujące życie w głębinach morskich ujawnione w nowym materiale filmowym

By

Nowo opublikowany materiał filmowy uchwycony w tajemniczej „strefie mroku” głębin morskich odsłonił świat tętniący życiem. Ten materiał filmowy został nakręcony wokół gór podwodnych geologów w pobliżu wysp hawajskich przy użyciu pojazdu do eksploracji głębin o nazwie Mesobot. Strefa zmierzchu odnosi się do obszarów oceanu, do których światło słoneczne nie może przeniknąć, zaczynając od głębokości około 100 metrów (330 stóp).

Materiał ukazuje szereg fascynujących organizmów, w tym długie łańcuchy stworzeń, formy życia z mackami, a nawet kałamarnicę emitującą obronną chmurę atramentu. Organizmy te stanowią największą migrację zwierząt na Ziemi, ponieważ codziennie migrują z wód powierzchniowych do ciemnych głębin, aby ukryć się w ciągu dnia. Migracja ta odgrywa kluczową rolę w regulacji globalnego klimatu przez ocean, transportując węgiel z wód powierzchniowych do głębin oceanu, gdzie może być sekwestrowany przez długie okresy.

Mesobot, w przeciwieństwie do innych pojazdów do eksploracji głębin, został zaprojektowany tak, aby mieć minimalny wpływ na życie w głębinach oceanów. Jego smukła konstrukcja i wolno poruszające się śmigła zapobiegają spłoszeniu napotkanych zwierząt. Jest to ważne, biorąc pod uwagę delikatny charakter ekosystemów głębinowych.

Głębiny morskie pozostają w dużej mierze niezbadane, a jedynie około 25 procent dna morskiego zostało odpowiednio zmapowane. Misje głębinowe są niezbędne do odkrycia i zrozumienia różnorodnego i często zagadkowego życia, które istnieje na tych niezbadanych terytoriach. Ponadto misje te mogą odkryć potencjalne zastosowania dla życia głębinowego, takie jak opracowanie nowych leków. Badania wykazały, że bezkręgowce morskie wytwarzają większą różnorodność antybiotyków, substancji przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych niż jakakolwiek grupa organizmów lądowych.

Zrozumienie głębin morskich i ich mieszkańców ma daleko idące konsekwencje, szczególnie w obliczu coraz bardziej powszechnej działalności przemysłowej, takiej jak górnictwo głębinowe. Rzucając światło na ten ukryty świat, naukowcy mają nadzieję zachować i chronić te delikatne ekosystemy oraz wykorzystać potencjalne korzyści, jakie ze sobą niosą.

