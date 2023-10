Spektakularne odkrycie: dziewicze rafy koralowe na Wyspach Galapagos

Naukowcy na pokładzie statku badawczego Falkor dokonali niezwykłego odkrycia w wodach otaczających Wyspy Galapagos. Wykorzystując najnowocześniejszego robota ROV SuBastian, który może badać głębokości do 4,500 metrów, badaczom udało się odsłonić dwie wcześniej nieodkryte zimnowodne rafy koralowe. Te niezwykłe rafy, położone na głębokości od 370 do 420 metrów pod powierzchnią, nadały nowy wymiar naszemu rozumieniu Rezerwatu Morskiego Wysp Galapagos.

Większa z dwóch raf, rozciągająca się na ponad 800 metrów, odpowiada ośmiu boiskom do piłki nożnej, podczas gdy mniejsza rafa rozciąga się na 250 metrów. To, co naprawdę niezwykłe w tych formacjach koralowych, to bogactwo gatunków koralowców kamiennych, które zamieszkują, co sugeruje, że od tysięcy lat pielęgnują one morską różnorodność biologiczną. To ekscytujące odkrycie opiera się na odkryciu dokonanym w kwietniu 2023 r., kiedy naukowcy na pokładzie statku R/V Atlantis należącego do Instytutu Oceanograficznego Woods Hole Oceanographic Institution po raz pierwszy odkryli głębokie rafy koralowe w rezerwacie morskim Galapagos.

Głównym celem wyprawy było wykorzystanie technologii skanowania laserowego do wygenerowania map tych raf o wyjątkowo wysokiej rozdzielczości. Dzięki zastosowaniu skanerów laserowych zdolnych do tworzenia map o rozdzielczości dwóch milimetrów badaczom udało się zidentyfikować różnorodne organizmy żyjące na dnie morskim. Tradycyjnie technologie mapowania podwodnego miały ograniczoną zdolność do rejestrowania obrazów żywych organizmów ze względu na ich grubą rozdzielczość. Jednak ta przełomowa metoda skanowania laserowego otworzyła nowe możliwości badania podwodnych ekosystemów z niespotykaną dotąd szczegółowością.

Oprócz odkrycia raf koralowych naukowcy natknęli się także na dwie niezbadane wcześniej góry podwodne. Te góry podwodne, co do których istnieje podejrzenie na podstawie danych satelitarnych, zostały obecnie potwierdzone i szczegółowo odwzorowane przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Te cenne informacje nie tylko przyczyniają się do zrozumienia naukowego, ale także stanowią podstawę do skutecznego podejmowania decyzji w zakresie ochrony i zachowania tych wyjątkowych ekosystemów.

Dyrekcja Parku Narodowego Galapagos uznała znaczenie tych badań, podkreślając znaczenie dynamiki geologicznej w kształtowaniu ekosystemów głębinowych. Dzięki ciągłemu badaniu i mapowaniu tych odległych regionów gwarantujemy, że Wyspy Galapagos pozostaną doskonałym przykładem piękna natury i znaczenia ekologicznego.

FAQ:

P: Co sprawiło, że odkrycie raf koralowych na Wyspach Galapagos było tak ważne?

O: Odkrycie tych dziewiczych raf koralowych poszerza naszą wiedzę na temat głębokich raf w Rezerwacie Morskim Wysp Galapagos i podkreśla ich bogatą różnorodność kamienistych gatunków koralowców.

P: W jaki sposób badano i mapowano te rafy?

O: Naukowcy wykorzystali zaawansowanego robota ROV SuBastian i technologię skanowania laserowego, w wyniku czego opracowano mapy o rozdzielczości dwóch milimetrów, umożliwiające identyfikację organizmów żyjących na dnie morskim.

P: Jakich innych odkryć dokonano podczas wyprawy?

O: Oprócz raf koralowych badacze odkryli dwie niezbadane góry podwodne, potwierdzając ich istnienie i skrupulatnie mapując je w wysokiej rozdzielczości.

P: Dlaczego te odkrycia są ważne dla Wysp Galapagos?

O: Dane zebrane podczas tej wyprawy przyczyniają się do zrozumienia i ochrony Narodowego Rezerwatu Morskiego Galapagos oraz Korytarza Morskiego Wschodniego Tropikalnego Pacyfiku, podkreślając rolę siedlisk głębinowych w utrzymaniu zdrowia naszych oceanów.