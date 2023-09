Odkrycie najstarszej na świecie konstrukcji zbudowanej przez człowieka rzuca nowe światło na wczesną technologię ludzką

By

Brytyjscy i afrykańscy archeolodzy dokonali przełomowego odkrycia w Afryce Południowej – dowodu na istnienie najstarszej na świecie budowli zbudowanej przez człowieka. Tę imponującą konstrukcję, zbudowaną przez wymarły gatunek człowieka ponad pół miliona lat temu, odnaleziono w północnej Zambii na podmokłym terenie. Uważa się, że konstrukcja wykonana z obrobionego drewna służyła jako podwyższony tor lub platforma na bagnach lub na terenach podmokłych.

Ta nowo odkryta konstrukcja jest co najmniej dwa razy starsza niż jakakolwiek inna znana konstrukcja wykonana przez człowieka. Oczekuje się, że jego odkrycie zrewolucjonizuje archeologiczne rozumienie wczesnej technologii ludzkiej i zdolności poznawczych. Sugeruje to, że pierwsi ludzie posiadali zaawansowane umiejętności inżynieryjne i stolarskie znacznie wcześniej, niż wcześniej sądzono.

Zbudowany przez człowieka tor lub platforma to tylko niewielka część większej prehistorycznej osady ludzkiej wzdłuż południowego brzegu rzeki Kalambo. Lokalizacja ta znajduje się w pobliżu niezwykłych cudów natury, takich jak wodospad o wysokości 235 metrów i kanion o głębokości 300 metrów. Wyjątkowa lokalna topografia, obejmująca bagna, jeziora i lasy nadrzeczne, prawdopodobnie przyciągnęła na te tereny pierwszych łowców-zbieraczy.

Archeolodzy odkryli także kamienne narzędzia służące do cięcia, siekania i skrobania, a także prawdopodobnie palenisko do gotowania. Prehistoryczni ludzie żyjący na tym obszarze należeli do wymarłego gatunku Homo heidelbergensis, który kwitł między 600,000 300,000 a XNUMX XNUMX lat temu. Homo heidelbergensis kolonizował już wówczas Afrykę, zachodnią Azję i Europę, ale ostatecznie wymarł, prawdopodobnie w wyniku konkurencji ze strony bardziej zaawansowanych gatunków ludzkich, takich jak Homo sapiens i neandertalczycy.

Projekt badawczy Deep Roots of Humanity, będący owocem współpracy Wielkiej Brytanii, Belgii i Zambii, kierował badaniami archeologicznymi przez ostatnie cztery lata. Do określenia wieku konstrukcji i innych ustaleń wykorzystano techniki datowania luminescencyjnego. Według profesora Larry'ego Barhama, dyrektora projektu, odkrycie to podważy dotychczasowe postrzeganie wymarłych gatunków ludzkich i zapewni nowy wgląd w ewolucję człowieka.

Definicje:

– Podwyższone torowisko: Podwyższona ścieżka, często budowana w celu pokonywania trudnego terenu, takiego jak bagna lub tereny podmokłe.

– Prehistoria: odnosi się do okresu poprzedzającego historię spisaną, zazwyczaj przed rozwojem języka pisanego i wynalezieniem systemów pisma.

– Datowanie luminescencyjne: metoda stosowana do określania wieku minerałów lub artefaktów poprzez pomiar skumulowanego promieniowania w czasie.