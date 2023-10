Odsłonięcie kolosalnego mega drapieżnika z epoki jurajskiej

By

Dokonując niedawnego przełomowego odkrycia naukowcy odkryli istnienie niezwykłego stworzenia, które w epoce jurajskiej dominowało w oceanach przez oszałamiające 80 milionów lat. Ten kolosalny mega drapieżnik, znany jako Lorrainosaurus, posiadał masywną szczękę o długości 4.3 metra i smukłe ciało w kształcie torpedy. Należący do kladu Thalassophonea, powszechnie zwanego morskimi mordercami, Lorrainosaurus rozkwitł około 170 milionów lat temu.

Skamieniałości tego starożytnego gada morskiego, znalezionego w północno-wschodniej Francji i obecnie znanego jako Grand Est, dostarczają cennych informacji na temat początków istnienia megadrapieżnych pliozaurów z ery dinozaurów. Pliozaury, blisko spokrewnione z plezjozaurami, słynęły ze swoich umiejętności pływania i charakterystycznego wyglądu przypominającego pulchne delfiny z głowami węża. Jednak to Lorrainosaurus wyróżnia się jako najwcześniejszy megadrapieżny pliozaur.

W wyniku dogłębnej analizy skamieniałości naukowcy ponownie zbadali pięć konkretnych znalezisk, w tym trzy odcinki szczęki, koronę zęba z korzeniem oraz fragment płetwy. Ich badania ujawniły istotne cechy lorrainozaura, wyróżniając go i zasługując na własną, unikalną gałąź na drzewie ewolucyjnym pliozaurów. Warto zauważyć, że Lorrainosaurus posiadał szersze i bardziej klinowate kości szczęki i żuchwy w porównaniu do innych pliozaurów.

Ukute jako „królowie oceanów mezozoicznych” pliozaury, w tym Lorrainosaurus, panowały niepodzielnie w swoich środowiskach wodnych. Ich kolosalna siła i dominacja w tamtej epoce zapewniły im miano „dynastii”. Ze szczęką zdolną pochłonąć wybraną ofiarę, Lorrainosaurus żerował na różnorodnych dużych zwierzętach morskich, w tym na rekinach, żółwiach morskich i innych plezjozaurach.

Co ciekawe, pojawienie się pliozaurów oznaczało znaczący punkt zwrotny w jurajskim łańcuchu pokarmowym około 175 milionów lat temu. W tym okresie nastąpił spadek liczebności drapieżników wierzchołkowych, takich jak ichtiozaury podobne do delfinów, co umożliwiło powstanie pliozaurów i ustanowienie ich dominacji.

Podczas gdy przeciętny lorrainozaur osiągał długość przekraczającą 20 stóp, niektórzy z tych morskich morderców osiągali zdumiewającą długość 50 stóp. W miarę jak badamy głębię historii Ziemi, te niezwykłe stworzenia w dalszym ciągu pobudzają naszą wyobraźnię i rzucają światło na cuda starożytnego morskiego świata.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co to jest Lorrainosaurus?

Lorrainosaurus to starożytny gad morski, który istniał około 170 milionów lat temu w epoce jurajskiej. Należał do kladu Thalassophonea, powszechnie znanego jako morscy mordercy i jest uważany za najwcześniejszego megadrapieżnego pliozaura.

Jakie były cechy wyróżniające Lorrainosaurus?

Lorrainosaurus posiadał masywną szczękę o długości 4.3 stopy i opływowy korpus w kształcie torpedy. Jego spleniale i kości żuchwy były szersze i bardziej klinowate w porównaniu do innych pliozaurów.

Jaką ofiarą żerował Lorrainosaurus?

Lorrainosaurus miał zróżnicowaną dietę, żywiąc się dużymi zwierzętami morskimi, takimi jak rekiny, żółwie morskie i inne plezjozaury.

Jak długo Lorrainosaurus dominował w oceanach?

Lorrainosaurus rządził jako najwyższy drapieżnik przez zdumiewające 80 milionów lat w epoce jurajskiej.

Jaki wpływ miały pliozaury na jurajski łańcuch pokarmowy?

Około 175 milionów lat temu nastąpił spadek liczebności drapieżników wierzchołkowych, takich jak ichtiozaury podobne do delfinów, co stworzyło szansę dla pliozaurów, w tym Lorrainosaurus, na powstanie i ustanowienie dominacji w oceanach.