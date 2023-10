Opracowanie modelu przewidywania aktywacji receptorów estrogenów u fok bajkałskich przez zanieczyszczenia środowiska

By

Naukowcy z Centrum Badań nad Środowiskiem Morza (CMES) na Uniwersytecie Ehime opracowali model, który może przewidzieć zdolność substancji zanieczyszczających środowisko do aktywacji receptorów estrogenowych u fok Bajkał. W badaniu tym wykorzystano zarówno eksperymenty in vitro, jak i symulacje komputerowe w celu oceny potencjału aktywacyjnego bisfenoli (BP) i hydroksylowanych polichlorowanych bifenyli (OH-PCB) na podtypy receptora estrogenowego α (bsERα) i β (bsERβ).

Doświadczenia in vitro wykazały, że większość BP i OH-PCB wykazywała działanie estrogenopodobne wobec obu podtypów bsER. Spośród badanych BP najsilniejsze działanie estrogenopodobne wykazywał bisfenol AF. Podobnie, 4′-OH-CB50 i 4′-OH-CB30 wykazały wśród badanych OH-PCB najsilniejszą aktywność wobec odpowiednio bsERα i bsERβ.

Aby dokładniej zbadać, w jaki sposób te zanieczyszczenia środowiska wiążą się z bsER, przeprowadzono komputerowe symulacje dokowania. Na podstawie wyników tych symulacji oraz właściwości strukturalnych zanieczyszczeń opracowano ilościowe modele zależności struktura-aktywność (QSAR) dla obu podtypów bsER. Modele te dokładnie przewidywały potencjał aktywacji każdego zanieczyszczenia środowiska w eksperymentach in vitro, rozróżniając związki, które aktywują i te, które nie aktywują zarówno bsERα, jak i bsERβ. Naukowcy zidentyfikowali także ważne czynniki wpływające na potencjał aktywacyjny zanieczyszczeń.

Co więcej, badaczom udało się skonstruować model QSAR, który przewiduje potencjał aktywacji mysich receptorów estrogenowych (ER), stosując tę ​​samą metodę. Pokazuje to możliwość zastosowania tego podejścia do modelowania w przypadku różnych gatunków.

Opracowanie tego modelu stanowi znaczący krok w zrozumieniu i przewidywaniu wpływu zanieczyszczeń środowiska na układ hormonalny fok bajkałskich. Stanowi cenne narzędzie do oceny potencjalnego ryzyka stwarzanego przez te zanieczyszczenia i wspomagania działań ochronnych tego wrażliwego gatunku.

