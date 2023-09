Przełom w diagnostyce: technologia CRISPR wykrywa wirusa ospy małpiej z niezrównaną precyzją i szybkością

Naukowcy z Instytutu Zakażeń i Odporności Petera Doherty'ego oraz Instytutu Badań Medycznych im. Waltera i Elizy Hallów opracowali rewolucyjne narzędzie diagnostyczne o nazwie MPXV-CRISPR. Ich wspólne badanie, opublikowane w The Lancet Microbe, ukazuje siłę technologii CRISPR w wykrywaniu wirusa ospy małpiej (MPXV) z niezrównaną dokładnością i szybkością.

Chociaż CRISPR jest powszechnie znany ze swoich możliwości edycji genów, ostatnio został wykorzystany do projektowania bardzo czułych narzędzi diagnostycznych. MPXV-CRISPR działa jako „superprecyzyjny detektyw”, szybko identyfikujący konkretny materiał genetyczny powiązany z wirusem w próbkach klinicznych. Naukowcy zaprogramowali narzędzie tak, aby celowało w sekwencje genetyczne unikalne dla MPXV, korzystając z bazy danych zawierającej 523 genomy MPXV w celu skonstruowania niezbędnych „przewodników” do wiązania się z wirusowym DNA.

Gdy w próbce klinicznej obecne jest wirusowe DNA, system CRISPR jest kierowany do celu i emituje sygnał wskazujący na obecność wirusa. Czułość i precyzja osiągnięta przez MPXV-CRISPR są porównywalne ze złotymi standardami metod PCR, ale przy znacznie skróconym czasie badania.

Jedną z przełomowych cech MPXV-CRISPR jest szybkość diagnozy. Obecna diagnostyka ospy małpiej często obejmuje scentralizowane badania laboratoryjne, których uzyskanie wyników może zająć kilka dni. Natomiast MPXV-CRISPR może wykryć wirusa w niezwykłe 45 minut.

Aby spełnić standardy określone przez Światową Organizację Zdrowia, zespół badawczy zamierza zaadaptować MPXV-CRISPR do postaci przenośnego urządzenia do wykrywania na miejscu w punktach opieki zdrowotnej. Technologia ta może zrewolucjonizować leczenie ospy małpiej, zapewniając szybszy dostęp do dokładnych diagnoz, zwłaszcza na obszarach odległych i o ograniczonych zasobach. Przyspieszając leczenie i poprawiając wyniki pacjentów, zdecentralizowane podejście do testów mogłoby znacząco poprawić reakcję zdrowia publicznego na epidemie ospy małpiej.

Badanie przeprowadzono we współpracy z Centrum Zdrowia Seksualnego w Melbourne i Uniwersytetem Monash. Naukowcy uważają, że MPXV-CRISPR stanowi poważny postęp w dziedzinie diagnostyki i daje nadzieję na zmianę sposobu zarządzania chorobami w przyszłości.

Źródło:

Mikrob Lanceta. (2023). Szybkie wykrywanie wirusa ospy małpiej za pomocą testu za pośrednictwem CRISPR-Cas12a: laboratoryjne badanie walidacyjne i oceniające.