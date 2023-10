Naukowcy odkryli najodleglejszy szybki rozbłysk radiowy we wszechświecie

Teleskopy radiowe zrewolucjonizowały nasze rozumienie kosmosu, ujawniając, że spokojne nocne niebo w rzeczywistości jest pełne zjawisk energetycznych. Wśród tych sygnałów znajdują się „szybkie rozbłyski radiowe” (FRB), ciekawe impulsy fal radiowych, które trwają tylko milisekundy, zanim zanikną. Wykryte po raz pierwszy w 1932 roku przez inżyniera Karla Jansky'ego, FRB nadal intrygują astronomów, którzy pracują nad rozwikłaniem ich tajemnic.

W ramach niedawnego przełomu naukowcy donieśli o odkryciu najdalszego FRB, jaki kiedykolwiek wykryto. Korzystając z australijskiego radioteleskopu SKA Pathfinder (ASKAP) naukowcy zidentyfikowali szybki rozbłysk radiowy znany jako „FRB 20220610A”. Aby potwierdzić pochodzenie tego rozbłysku, zespół wykorzystał Bardzo Duży Teleskop, który wykrył słabe smugi światła z niezwykle odległej galaktyki. Analiza rozciągniętych fal świetlnych wykazała, że ​​rozbłysk podróżował przez oszałamiające 8 miliardów lat, aby dotrzeć do Ziemi, co czyni go najbardziej odległym FRB zaobserwowanym do tej pory.

Astronomowie pragną odkryć źródło szybkich rozbłysków radiowych. Chociaż obecnie istnieją dwie wiodące teorie, badacze rozważają różne możliwości. Jedno z wyjaśnień sugeruje, że rozbłyski mogą pochodzić od magnetarów, czyli gęstych gwiazd neutronowych o niewiarygodnie silnych polach magnetycznych. Inna hipoteza sugeruje, że łączenie się masywnych obiektów, takich jak czarne dziury lub zapadnięte gwiazdy, może wywołać te potężne rozbłyski radiowe.

Należy zauważyć, że pomimo fascynacji szybkimi rozbłyskami radiowymi, obecnie nie ma dowodów sugerujących, że pochodzą one od inteligencji pozaziemskiej. Niemniej jednak badanie tych rozbłysków dostarcza cennych informacji na temat struktury naszego wszechświata. Na przykład analiza rozbłysków przechodzących przez obłoki gorącego gazu pomiędzy galaktykami dostarcza wskazówek na temat składu i natury odległych ciał niebieskich.

Odkrycie najdalszego jak dotąd FRB jest znaczącym kamieniem milowym w zrozumieniu zagadkowego zjawiska szybkich rozbłysków radiowych. W miarę kontynuacji badania tych ulotnych sygnałów astronomowie mają nadzieję odkryć dalsze tajemnice wszechświata i zachodzących w nim wydarzeń energetycznych.

