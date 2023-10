Kiedy po raz pierwszy wyewoluowały zwierzęta? Nowe podejście do rozstrzygania debaty

By

Naukowcy oszacowali, że obecnie żyje prawie 8 milionów gatunków zwierząt, co świadczy o ogromnej różnorodności biologicznej na Ziemi. Jednakże kwestia, kiedy zwierzęta wyewoluowały po raz pierwszy, jest przedmiotem debaty od wieków. Najstarsze znane skamieliny zwierzęce, datowane na około 500 milionów lat, były już złożone i widoczne gołym okiem. Jednak ostatnie odkrycia, takie jak dziwnie wyglądające skamieniałości Ediacara Biota sprzed 574–539 milionów lat, sugerują, że zwierzęta mogły istnieć nawet wcześniej.

Paleontolodzy odkryli także skamieniałości przypominające gąbki sprzed około 800 milionów lat, nie można jednak jednoznacznie udowodnić, że są to zwierzęta. Ponadto zapis kopalny jest pełen luk, ponieważ tylko ułamek życia został skamieniały. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, naukowcy zajęli się biologią molekularną i wykorzystaniem zegarów molekularnych do oszacowania czasu powstania zwierząt.

Zegary molekularne działają na zasadzie porównania DNA współczesnych zwierząt, aby określić, jak daleko zaszła ewolucja. Chociaż szacunki dotyczące pochodzenia zwierząt obejmują okres od 800 do 700 milionów lat temu, obecność różnych szacunków opartych na skamielinach i zegarach molekularnych wywołała kontrowersje.

W niedawnym badaniu naukowcy zaproponowali nowe podejście do szacowania czasu pochodzenia zwierząt. Zamiast skupiać się na najstarszych skamieniałościach zwierząt, naukowcy zbadali rodzaj skał, które mogłyby pomóc w zachowaniu pierwszych zwierząt. Odkryli, że skały bogate w minerały ilaste, które mają właściwości antybakteryjne i chronią tkanki miękkie, idealnie nadają się do skamieniałości. Jednak skały z okresu około 790 milionów lat temu, które posiadają właściwości bogate w glinę, nie zawierają skamieniałości zwierzęcych, co sugeruje, że zwierzęta mogły jeszcze nie wyewoluować w tym czasie.

Konieczne są dalsze badania, aby kontynuować poszukiwania dowodów pochodzenia zwierzęcego. Badając kolejne epoki geologiczne i badając skały, które mogą potencjalnie uratować pierwsze zwierzęta, naukowcy mają nadzieję lepiej zrozumieć, kiedy zwierzęta pojawiły się na Ziemi po raz pierwszy.

Źródło:

