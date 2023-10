Wyzwanie polegające na otwarciu kapsuły Bennu: naukowcy z NASA poszukujący alternatywnych technik

Misja NASA OSIRIS-REx, mająca na celu pobranie próbek z asteroidy Bennu, staje przed nieoczekiwanym wyzwaniem, ponieważ naukowcy usiłują otworzyć kapsułę z próbkami. Pomimo pomyślnego transportu pyłu kosmicznego na odległość ponad 200 milionów mil, brak odpowiednich narzędzi utrudnia dostęp do cennego ładunku.

Oficjalne oświadczenie agencji kosmicznej ujawniło, że proces usuwania napotkał trudności. „Po wielokrotnych próbach usunięcia okazało się, że dwóch z 35 elementów mocujących głowicy TAGSAM (mechanizmu pobierania próbek typu Touch-and-Go) nie można rozłączyć przy użyciu obecnie zatwierdzonych narzędzi znajdujących się w komorze rękawicowej OSIRIS-REx”.

Naukowcy z Johnson Space Center NASA w Houston stoją teraz przed zadaniem znalezienia alternatywnych technik odblokowania skarbnicy składającej się z bezcennych skał i pyłu uwięzionego w kapsule z próbką.

Skomplikowany charakter elementów złącznych wprawił w zakłopotanie ekspertów, co wymagało nowego podejścia do bezpiecznego wyjmowania zawartości. Zespół inżynierów NASA pilnie pracuje nad rozwiązaniem, badając innowacyjne metody obejścia tej nieoczekiwanej przeszkody.

Pomimo tego niepowodzenia misja OSIRIS-REx osiągnęła znaczące kamienie milowe. Bennu, bogata w węgiel asteroida, zapewniła bezcenny wgląd w pochodzenie naszego Układu Słonecznego. Naukowcy mają nadzieję, że analiza próbek pomoże rozwikłać tajemnice dotyczące powstawania i ewolucji planet.

FAQ:

P: Czym jest misja OSIRIS-REx?

O: Misja OSIRIS-REx to misja statku kosmicznego NASA, której celem jest pobranie próbek z asteroidy Bennu i bezpieczne przesłanie ich na Ziemię w celu dalszych badań.

P: Co to jest TAGSAM?

O: TAGSAM (mechanizm pobierania próbek typu Touch-and-Go) to specjalnie zaprojektowane ramię robota używane na statku kosmicznym OSIRIS-REx do pobierania próbek z powierzchni asteroidy.

P: Jakie są cele naukowe misji?

O: Misja ma na celu zbadanie składu Bennu, uzyskanie wglądu w powstawanie naszego Układu Słonecznego i potencjalnie rzucenie światła na pochodzenie życia na Ziemi.

P: Czy misja OSIRIS-REx napotkała jakieś inne wyzwania?

O: Chociaż problem z otwarciem kapsuły z próbką stanowi poważne wyzwanie, jest to jedno z niewielu niepowodzeń, przed którymi stanęła misja. Ogólnie rzecz biorąc, misja z sukcesem osiągnęła swoje główne cele.