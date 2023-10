Przyszłość akceleratorów cząstek: kurcząca się technologia toruje drogę przełomom w medycynie

By

Naukowcy z niemieckiego Uniwersytetu Fryderyka Aleksandra w Erlangen–Norymberdze (FAU) dokonali przełomowego wyczynu w świecie fizyki cząstek elementarnych. Udało im się aktywować nanofotoniczny akcelerator elektronów (NEA) – mikrochip wielkości mniej więcej małej monety. Pomimo niewielkich rozmiarów ten maleńki akcelerator cząstek może zrewolucjonizować metody leczenia, szczególnie w dziedzinie radioterapii nowotworów.

NEA działa poprzez przyspieszanie elektronów za pomocą krótkich impulsów laserowych, których celem są tysiące mikroskopijnych filarów umieszczonych w maleńkiej rurze próżniowej. W niedawnym badaniu opublikowanym w Nature naukowcy podali, że kompaktowy akcelerator zwiększył energię elektronów o ponad 40%. Chociaż cząstki te mają znacznie mniej energii w porównaniu z cząstkami używanymi w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), głównym celem zespołu w FAU nie jest zagłębianie się w głębiny fizyki cząstek elementarnych, ale raczej badanie zastosowań medycznych.

Szczególnie obiecujący jest potencjał NEA w zakresie celowanej radioterapii nowotworów. Kompaktowy charakter akceleratora stwarza możliwość umieszczenia go na endoskopie, umożliwiając podanie radioterapii bezpośrednio na dotknięty obszar ciała. Takie podejście nie tylko zapewniłoby większą dokładność w celowaniu w komórki nowotworowe, ale także zmniejszyłoby skutki uboczne związane z obecnymi metodami dostarczania promieniowania. Tomáš Chlouba, jeden z głównych autorów badania, uważa to za „aplikację marzeń” dla NEA.

Chociaż zespołowi FAU wciąż daleko do wdrożenia mikroakceleratora w medycynie ludzkiej, pomyślne przetestowanie tego pierwszego w swoim rodzaju układu nanofotonicznego stanowi znaczący krok w tym kierunku. Ponieważ technologia stale zmniejsza liczbę akceleratorów cząstek, toruje drogę przełomowym odkryciom w medycynie, które mogą potencjalnie zmienić krajobraz opieki zdrowotnej, oferując nowe i skuteczniejsze metody leczenia schorzeń takich jak nowotwory.

Najczęściej zadawane pytania:

P: Co to jest nanofotoniczny akcelerator elektronów?

Odp.: Nanofotoniczny akcelerator elektronów to mikrochip, który przyspiesza elektrony za pomocą krótkich impulsów laserowych skierowanych na mikroskopijne filary w lampie próżniowej.

P: Jakie jest potencjalne zastosowanie nanofotonicznego akceleratora elektronów?

O: Nanofotoniczny akcelerator elektronów jest obiecujący w dziedzinie celowanej radioterapii nowotworów, umożliwiając bardziej precyzyjne i bezpieczniejsze dostarczanie promieniowania do dotkniętych obszarów ciała.

P: Czym nanofotoniczny akcelerator elektronów różni się od Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC)?

O: Podczas gdy LHC jest masywnym akceleratorem cząstek wykorzystywanym do podstawowych badań fizycznych, nanofotoniczny akcelerator elektronów jest znacznie mniejszy i przeznaczony do zastosowań medycznych.