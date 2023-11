Nowa egzoplaneta odkryta przez należący do NASA Teleskop Keplera

By

Należący do NASA kosmiczny teleskop Keplera dokonał w tym tygodniu przełomowego odkrycia, odsłaniając nieznany wcześniej obcy układ słoneczny zwany Kepler-385. Ten niezwykły układ składa się z siedmiu planet, z których wszystkie są większe od Ziemi, ale mniejsze od Neptuna. Planety krążą wokół gwiazdy podobnej do Słońca, która jest nieco większa i gorętsza od naszego Słońca.

Każda z planet w Kepler-385 doświadcza intensywnego ciepła emitowanego przez swoją gwiazdę. Uważa się, że pierwsze dwie planety są skaliste i mają cienką atmosferę, nieco większe od Ziemi. Z drugiej strony, pozostałe pięć planet jest w przybliżeniu dwa razy większe od Ziemi i oczekuje się, że będą miały otaczające je gęste atmosfery.

To znaczące odkrycie jest częścią nowego katalogu Keplera, który obejmuje około 4,400 kandydatów na planety i ponad 700 układów wieloplanetarnych. Naukowcy i astronomowie będą w dalszym ciągu badać Kepler-385 i inne planety z katalogu Keplera, aby lepiej zrozumieć te odległe światy i ich potencjalne możliwości zamieszkania.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Co to jest Kepler-385?

Kepler-385 to obcy układ słoneczny odkryty przez kosmiczny teleskop Keplera należący do NASA. Składa się z siedmiu planet, wszystkie większe od Ziemi, ale mniejsze od Neptuna, krążące wokół gwiazdy podobnej do Słońca.

2. Jak gorące są planety w Kepler-385?

Planety w Kepler-385 doświadczają intensywnego ciepła emitowanego przez swoją gwiazdę.

3. Jakie są rozmiary planet w Kepler-385?

Pierwsze dwie planety w Kepler-385 są skaliste i nieco większe od Ziemi, podczas gdy pozostałych pięć planet jest około dwukrotnie większych od Ziemi.

4. Jakie jest znaczenie tego odkrycia?

Odkrycie Keplera-385 i innych planet w katalogu Keplera dostarcza cennych informacji na temat różnorodności układów egzoplanetarnych i ich potencjału w zakresie zamieszkiwania.

5. Jaki jest cel misji Keplera?

Misja Keplera ma na celu odkrycie i scharakteryzowanie planet podobnych do Ziemi krążących wokół innych gwiazd w naszej galaktyce.

