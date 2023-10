W rosyjskim module na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej doszło do wycieku płynu chłodzącego

Według rosyjskiej agencji kosmicznej Roscosmos w rosyjskim wielofunkcyjnym module Nauka zamontowanym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) doszło do wycieku płynu chłodzącego z zapasowego układu chłodzenia. Choć załodze i stacji nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo, astronauci oceniają sytuację. Moduł odpowiada za regulację temperatury na pokładzie astronautów.

Edycja genów pokazuje potencjał ochrony kurczaków przed ptasią grypą

Naukowcy z Wielkiej Brytanii odkryli, że edytując geny kurczaków, mogą one zapewnić częściową ochronę przed infekcjami ptasiej grypy. Od 2022 r. wysoce zjadliwa grypa ptaków, powszechnie znana jako ptasia grypa, rozprzestrzenia się szybko, powodując śmierć milionów ptaków drobiowych i znaczny wzrost cen jaj i indyków. To nowe odkrycie oferuje potencjalną strategię ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa i jego wpływu na populacje drobiu.

Indie przygotowują się do testu misji kosmicznej z załogą, który odbędzie się 21 października

Indie przygotowują się do kluczowego testu w ramach swojej misji kosmicznej Gaganyaan, która odbędzie się 21 października. Test będzie polegał na wystrzeleniu pustego modułu w przestrzeń kosmiczną i bezpiecznym sprowadzeniu go z powrotem na Ziemię. Ostatnia misja, zaplanowana na przyszły rok, będzie pierwszą załogową misją kosmiczną Indii i będzie kosztować około 1.08 miliarda dolarów. Będzie się to wiązało z wyniesieniem kapsuły kosmicznej nadającej się do zamieszkania przez ludzi z trzyosobową załogą na orbitę 400 km (250 mil), a następnie bezpiecznym powrotem jej na wody indyjskie.

NASA odkryła próbkę asteroidy bogatej w węgiel

NASA udostępniła społeczeństwu pierwszy wgląd w próbkę gleby bogatej w węgiel pobraną z powierzchni asteroidy przez sondę kosmiczną OSIRIS-REx. Kapsuła z próbką została niedawno zrzucona na spadochronie na pustynię w Utah. Odkryty materiał zawiera wodonośne minerały ilaste i został zebrany z bliskiej Ziemi asteroidy Bennu trzy lata temu. To osiągnięcie jest znaczącym kamieniem milowym w naszej wiedzy o asteroidach i ich składzie.

Siły kosmiczne Stanów Zjednoczonych wstrzymują korzystanie z narzędzi AI ze względu na ryzyko bezpieczeństwa danych

Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych tymczasowo wstrzymały korzystanie z internetowych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, w tym ChatGPT, ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa danych. W notatce skierowanej do pracowników Sił Kosmicznych stwierdza się, że używanie takich narzędzi, w tym modeli wielkojęzycznych, na komputerach rządowych jest zabronione do czasu uzyskania formalnej zgody od Głównego Biura ds. Technologii i Innowacji sił zbrojnych. Ta przerwa ma na celu ograniczenie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych w Siłach Kosmicznych.

