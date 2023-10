NASA wysyła statek kosmiczny w celu zbadania bogatej w metal psychiki planetoidy

By

NASA wystrzeliła niedawno z Florydy statek kosmiczny z misją zbadania Psyche, największej bogatej w metale asteroidy w naszym Układzie Słonecznym. Naukowcy uważają, że Psyche może być jądrem starożytnej protoplanety, dostarczając cennych informacji na temat powstawania Ziemi. Statek kosmiczny złożony z rakiety SpaceX Falcon Heavy wystartował z należącego do NASA Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego w Cape Canaveral i oczekuje się, że dotrze do asteroidy w sierpniu 2029 r., po przebyciu 2.2 miliarda mil. Misja ta ma na celu odkrycie tajemnic tej intrygującej asteroidy i pogłębienie wiedzy na temat powstawania planet.

NASA przedstawia próbkę asteroidy bogatej w węgiel

NASA udostępniła wgląd w zapieczętowaną kapsułę, która niedawno wróciła na Ziemię, niosąc bogatą w węgiel próbkę gleby z powierzchni bliskiej Ziemi asteroidy Bennu. Wewnątrz kapsuły naukowcy odkryli wodonośne minerały ilaste oraz inne materiały zebrane przez sondę kosmiczną OSIRIS-REx trzy lata temu. Odkrycie to ma znaczące implikacje dla naszego zrozumienia pochodzenia i składu ciał niebieskich i może dostarczyć cennych informacji na temat możliwości zasobów wodnych w kosmosie.

Siły kosmiczne Stanów Zjednoczonych wstrzymują korzystanie z narzędzi AI ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa danych

Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych tymczasowo wstrzymały korzystanie z internetowych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem danych. W notatce skierowanej do pracowników policji poinstruowano personel, aby nie korzystał z narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak modele wielkojęzyczne, na komputerach rządowych, do czasu uzyskania formalnej zgody przez Główne Biuro ds. Technologii i Innowacji. Ten środek zapobiegawczy zapewnia ochronę informacji niejawnych i podkreśla znaczenie bezpieczeństwa danych we wrażliwych sektorach.

Nowy atlas ludzkich komórek mózgowych zapewnia wgląd w choroby neurologiczne

Naukowcy osiągnęli ogromny przełom w badaniach mózgu, identyfikując ponad 3,300 typów komórek w ludzkim mózgu. Ten kompleksowy atlas komórek mózgowych pozwala na głębsze zrozumienie komórkowych podstaw chorób neurologicznych i otwiera możliwości rozwoju nowych terapii. Co więcej, porównując mózgi ludzi i innych naczelnych, takich jak szympansy, goryle, rezusy i marmozety, badacze odkryli kluczowe różnice, które decydują o wyjątkowych cechach ludzkiego mózgu.

Awaria satelity Viasat

Amerykańska firma Viasat nie zastąpi swojego satelity ViaSat-3 F1, który uległ awarii podczas rozmieszczania w lipcu. Chociaż firma spodziewa się odzyskać mniej niż 10% planowanej przepustowości, ma pewność, że zaspokoi potrzeby swoich klientów bez wymiany. Viasat sfinalizował znaczną część kosztów inwestycyjnych swojej konstelacji ViaSat-3 i przewiduje spadek nakładów inwestycyjnych do roku budżetowego 2025.

Nadchodzące zaćmienie słońca ekscytuje entuzjastów astronomii

W sobotę zaćmienie słońca przyciągnie miliony widzów w obu Amerykach. Jeśli pogoda na to pozwoli, obserwatorzy będą świadkami przejścia Księżyca przed Słońcem. Trasa zaćmienia obejmie część Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej, zapewniając spektakularne wydarzenie astronomiczne dla osób znajdujących się na jego trajektorii.

