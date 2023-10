Ambitne cele kosmiczne Indii: misje księżycowe i stacje kosmiczne

Indie postawiły sobie za cel zostanie głównym graczem w eksploracji kosmosu. Rząd ogłosił niedawno plany wysłania astronauty na Księżyc do 2040 r. i utworzenia stacji kosmicznej do 2035 r. Te ambitne cele są następstwem pomyślnego wylądowania przez Indie statku kosmicznego w pobliżu południowego bieguna Księżyca w sierpniu, co czyni je czwartym krajem, który osiągnął miękkie lądowanie na powierzchni Księżyca.

Premier Narendra Modi wydał instrukcje krajowemu departamentowi ds. przestrzeni kosmicznej, aby pracował nad osiągnięciem tych celów. Dzięki ostatnim osiągnięciom Indii w eksploracji kosmosu, w tym udanym misjom księżycowym i wystrzeleniom satelitów, kraj ten zyskuje uznanie jako rosnąca potęga kosmiczna.

Choć indyjski program kosmiczny jest wciąż na wczesnym etapie w porównaniu z bardziej uznanymi agencjami kosmicznymi, takimi jak NASA, niniejsze oświadczenie odzwierciedla determinację kraju w dążeniu do znaczących postępów w tej dziedzinie. Wysyłając astronautę na Księżyc, Indie chcą dołączyć do ekskluzywnej grupy krajów, które z sukcesem przeprowadziły eksplorację Księżyca.

Oprócz misji na Księżyc Indie planują także utworzenie do 2035 r. stacji kosmicznej. Zapewniłaby ona platformę do badań naukowych, rozwoju technologicznego, a nawet potencjalnego zamieszkania ludzi w przestrzeni kosmicznej. Stacja kosmiczna byłaby także symbolem technologicznej sprawności Indii i przyczyniłaby się do globalnej pozycji kraju.

Tymczasem w innych doniesieniach związanych z eksploracją kosmosu naukowcy dokonali nieoczekiwanego odkrycia dotyczącego największego trzęsienia ziemi, jakie kiedykolwiek wykryto na Marsie. Lądownik NASA InSight zarejestrował trzęsienie o magnitudzie 4.7 w dniu 4 maja 2022 r. Początkowo badacze podejrzewali, że trzęsienie było spowodowane uderzeniem meteorytu, ponieważ na Marsie nie ma tektoniki płyt, która powoduje trzęsienia ziemi na Ziemi.

Jednak poszukiwania krateru uderzeniowego nie dały rezultatu, co doprowadziło naukowców do wniosku, że trzęsienie było spowodowane aktywnością tektoniczną we wnętrzu planety. Odkrycie to dostarcza nowego wglądu w procesy geologiczne kształtujące Marsa i przyczynia się do zrozumienia zachowania planety.

Ambicje Indii w zakresie eksploracji kosmosu, w połączeniu z postępem naukowym, takim jak odkrycie trzęsienia Marsa, podkreślają ciągły postęp w naszym rozumieniu Wszechświata. W miarę jak narody i badacze przesuwają granice eksploracji kosmosu, na odkrycie czekają nowe.

