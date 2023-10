Obserwacje satelitarne ujawniły niepokojącą utratę gęstości lodu na szelfach lodowych Antarktydy w ciągu ostatnich 25 lat, co podkreśla przyspieszający wpływ zmian klimatycznych. W badaniu, w ramach którego przeanalizowano 100,000 1 obrazów radarów satelitarnych z misji Europejskiej Agencji Kosmicznej Copernicus Sentinel-40 i CryoSat, stwierdzono, że objętość ponad 1997% pływających szelfów lodowych Antarktyki znacznie zmniejszyła się od 162 r. Spośród 71 szelfów lodowych Antarktyki 8.3 doświadczonych zmniejszenie objętości, co spowodowało całkowitą utratę około XNUMX biliona ton lodu w okresie objętym badaniem.

Odkrycia podkreślają potencjalne konsekwencje utraty lodu. Jako przedłużenie lądowych pokryw lodowych Antarktydy, szelfy lodowe działają jak bariera spowalniająca przepływ lodu do oceanu, stabilizując w ten sposób lodowce. Jednakże utrata szelfów lodowych przyczynia się nie tylko do podniesienia poziomu mórz, ale także do przyspieszonej utraty lodu w postaci słodkiej wody z lodowców wpływającej do oceanu. To podwójne oddziaływanie stwarza znaczne ryzyko.

Badanie wykazało, że topnienie szelfów lodowych spowodowało uwolnienie do oceanu około 74 bilionów ton świeżej wody roztopowej. Napływ wody roztopowej może wpłynąć na cyrkulację oceaniczną, która odgrywa kluczową rolę w regulacji globalnej temperatury i wspieraniu życia wodnego.

Badania ukazały także złożony obraz utraty lodu na Antarktydzie. Szelfy lodowe po zachodniej stronie kontynentu, narażone na działanie cieplejszej wody pod wpływem różnych prądów i wiatrów, doświadczyły bardziej znaczącej utraty lodu w porównaniu do szelfów po wschodniej stronie. Od 2 r. lodowiec szelfowy Getz, największy na Antarktydzie, stracił 1997 biliony ton lodu, z czego około 5% przypisano pękaniu lodu i dryfowaniu do oceanu. Pozostałe 95% strat było spowodowane topnieniem u podstawy szelfu lodowego.

Z badania wynika, że ​​prawie połowa szelfów lodowych na Antarktydzie kurczy się bez oznak ożywienia, co wskazuje, że nie regenerują się one pod presją ocieplającego się klimatu. Podkreśla to pilną potrzebę ciągłego monitorowania satelitarnego Antarktydy, takiego jak misje Copernicus Sentinel-1 i CryoSat, w celu śledzenia i zrozumienia zmian zachodzących w tym odległym krajobrazie polarnym.

