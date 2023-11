Nowe przeglądy nieba i wyzwanie związane z błyskami satelitów

By

Przeglądy nieba na dużą skalę mogą zrewolucjonizować dziedzinę astronomii, umożliwiając astronomom badanie stale zmieniającego się nieba w znacznie krótszym czasie. Obserwatoria takie jak Vera Rubin i inne otworzą możliwości obserwacji przejściowych zdarzeń, takich jak supernowe, w ich najwcześniejszych stadiach. Badania te pomogą również w odkryciu planetoid bliskich Ziemi, które mogły wcześniej pozostać niezauważone. Jednakże postęp konstelacji satelitarnych, takich jak Starlink, stwarza potencjalne zagrożenie dla powodzenia tych badań ze względu na zanieczyszczenie światłem.

W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez zespół naukowców zgłębiono wpływ konstelacji satelitarnych na badania nieba, w szczególności wykorzystując obserwacje z obiektu Zwicky Transient Facility (ZTF). Podczas gdy poprzednie badania skupiały się głównie na ogólnej jasności satelitów, w tym badaniu uznano odblaski satelitów za czynnik decydujący. Satelity, ze względu na zmieniającą się orientację podczas orbitowania, mogą wytwarzać rozbłyski lub odblaski, gdy płaskie powierzchnie odbijają światło słoneczne w kierunku Ziemi. Błyski te przypominają krótkotrwałe stany przejściowe, przez co trudno je odróżnić od prawdziwych wydarzeń astronomicznych i odfiltrować z danych.

Zespół przeanalizował dane ZTF na przestrzeni trzech lat i odkrył, że błyski satelitów mają znaczący wpływ. Oszacowali, że błyski trwają średnio od dziesiątek do setek milisekund, a na niebie pojawia się około 80,000 XNUMX błysków satelitarnych na godzinę. Ten napływ zanieczyszczeń świetlnych stanowi poważną przeszkodę w przejściowych badaniach w obserwatoriach takich jak Vera Rubin, zagrażając powodzeniu tych projektów. Biorąc pod uwagę ambitne plany Starlink dotyczące wystrzelenia dodatkowych satelitów wraz z innymi konstelacjami na dużą skalę, występowanie błysków może sprawić, że niektóre badania nieba staną się nieopłacalne.

Pojawienie się konstelacji satelitarnych, w tym Starlink, niewątpliwie niesie ze sobą różne korzyści, takie jak niwelowanie przepaści cyfrowej i łączenie odległych obszarów. Jednak ten szlachetny cel ma swoją cenę, zarówno pod względem finansowym, jak i kompromisu w naszych niebiańskich poglądach. Podejmuje kluczową decyzję między zapewnieniem powszechnej łączności a zachowaniem dziedzictwa naszego ciemnego nieba.

Najczęściej zadawane pytania

P: Czym są błyski satelitarne?

O: Błyski satelitarne to krótkie rozbłyski lub przebłyski wytwarzane przez satelity, gdy płaskie powierzchnie ich struktury odbijają światło słoneczne w kierunku Ziemi.

P: W jaki sposób błyski satelitów wpływają na badania nieba?

O: Błyski satelitarne można pomylić z krótkotrwałymi stanami przejściowymi, co może prowadzić do błędnej identyfikacji autentycznych wydarzeń astronomicznych. Ten napływ fałszywie pozytywnych danych utrudnia zdolność do filtrowania szumów i wpływa na powodzenie projektów badań nieba.

P: Jakie są obawy dotyczące konstelacji satelitów?

O: Chociaż konstelacje satelitarne, takie jak Starlink, oferują korzyści w zakresie globalnej łączności, znaczny wzrost liczby satelitów może skutkować zwiększonym zanieczyszczeniem światłem podczas przeglądów nieba. To zanieczyszczenie światłem może zagrozić jakości obserwacji i badań astronomicznych.

P: Jakich wyborów należy dokonać w odniesieniu do konstelacji satelitów?

Odpowiedź: Kluczowe znaczenie ma znalezienie równowagi między uniwersalną łącznością a ochroną naszego ciemnego nieba. Należy podjąć decyzje dotyczące gęstości i projektu konstelacji satelitów, aby zminimalizować ich wpływ na obserwacje astronomiczne, zapewniając jednocześnie powszechny dostęp do Internetu.