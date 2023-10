Wpływ statku kosmicznego na skład atmosfery ziemskiej

Niedawne badanie opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences ujawniło, że satelity i statki kosmiczne zanieczyszczają atmosferę ziemską dużymi ilościami metali. Zanieczyszczenie to występuje w stratosferze, regionie zawierającym duże stężenie ozonu.

Zespół badawczy kierowany przez Dana Cziczo z Uniwersytetu Purdue zebrał dane za pomocą samolotów lecących na wysokości prawie 12 km. Umożliwiło im to wykonywanie dokładnych pomiarów bez zanieczyszczeń spalinami samolotów. Badanie wykazało, że zawartość metali takich jak lit, miedź, aluminium i ołów, powszechnie występujących w statkach kosmicznych, przekracza poziom naturalnie występującego pyłu kosmicznego.

Co więcej, zespół odkrył, że prawie 10 procent cząstek kwasu siarkowego, które są niezbędne do ochrony warstwy ozonowej, zostało zanieczyszczonych odparowanymi pozostałościami ze statku kosmicznego. Obecność unikalnych pierwiastków, takich jak niob, wskazuje na zastosowanie w rakietach osłon termicznych. Dowody te wskazują na zanieczyszczenia pochodzące ze statków kosmicznych, a nie z meteorytów, które pozostają niezmienione od wieków.

Wpływ tego zanieczyszczenia na środowisko nie jest jeszcze w pełni poznany. Biorąc jednak pod uwagę przewidywany wzrost liczby satelitów na orbicie, sytuacja może się pogorszyć. Szacuje się, że do 50,000 r. będzie kolejnych 2030 50 satelitów, a prym wiodą takie firmy jak SpaceX i Amazon. Ten szybki rozwój przemysłu kosmicznego oznacza, że ​​nawet XNUMX procent cząstek aerozolu w stratosferze może ostatecznie zawierać metale pochodzące z ponownie wchodzących na pokład statków kosmicznych.

Odkrycia te budzą obawy co do konsekwencji środowiskowych ekspansji przemysłu kosmicznego. Nagromadzenie śmieci kosmicznych i uwolnienie materiałów wytworzonych przez człowieka do stratosfery wymaga dalszych badań. Ponieważ w dalszym ciągu w dużym stopniu polegamy na satelitach i statkach kosmicznych, opracowanie zrównoważonych praktyk, które minimalizują negatywny wpływ na naszą atmosferę, staje się sprawą kluczową.

Źródło: Proceedings of the National Academy of Sciences