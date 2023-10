Ekologiczne rozwiązanie do usuwania mikroplastików z wody

By

Naukowcy z Koreańskiego Instytutu Nauki i Technologii (KIST) opracowali przyjazny dla środowiska materiał, który może skutecznie usuwać mikroplastiki z wody. Mikroplastiki, czyli odpady tworzyw sztucznych, które z czasem rozkładają się na cząstki mniejsze niż 20 μm, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Obecne stacje uzdatniania wody nie są w stanie usunąć mikroplastików mniejszych niż 20 µm, co powoduje konieczność znalezienia alternatywnych rozwiązań.

Dr Jae-Woo Choi i jego zespół z Centrum Badań nad Cyklem Wody w KIST opracowali stały flokulant na bazie metaloorganicznego szkieletu, który może agregować nanoplastiki pod wpływem napromieniowania światłem widzialnym. Materiał oparty jest na błękitu pruskim, substancji na bazie metaloorganicznych szkieletów, która była wcześniej stosowana do adsorpcji pierwiastków radioaktywnych ze ścieków.

Naukowcy odkryli, że błękit pruski może skutecznie agregować mikroplastiki w świetle widzialnym. Następnie opracowali materiał, który maksymalizuje skuteczność agregacji błękitu pruskiego poprzez dostosowanie struktury kryształu. Kiedy materiał zostanie napromieniowany światłem widzialnym, mikroplastiki o wielkości zaledwie 0.15 μm można aglomerować do rozmiaru około 4,100 razy większego, co ułatwia ich usunięcie.

W eksperymentach badaczom udało się usunąć aż 99% mikroplastików z wody przy użyciu opracowanego materiału. Co więcej, materiał może flokulować mikroplastiki ponad trzykrotnie w stosunku do własnej masy, co daje około 250-krotną przewagę nad konwencjonalnymi flokulantami wykorzystującymi żelazo lub aluminium.

To ekologiczne rozwiązanie nie tylko skutecznie usuwa mikroplastik, ale także wykorzystuje błękit pruski, który jest nieszkodliwy dla ludzkiego organizmu. Jest flokulantem w postaci stałej, ułatwiającym odzyskiwanie pozostałości z wody, a jako źródło energii wykorzystuje naturalne światło, co powoduje, że proces jest niskoenergetyczny.

Naukowcy uważają, że technologia ta ma duży potencjał komercjalizacji i może być stosowana w rzekach, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. Oprócz mikroplastików materiał ten można również wykorzystać do usuwania innych zanieczyszczeń z systemów wodnych.

Wyniki badania, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i ICT, opublikowano 1 października w międzynarodowym czasopiśmie Water Research.

Źródło:

– Koreański Instytut Nauki i Technologii (KIST)