Szef przestrzeni kosmicznej Roskosmosu w Moskwie niedawno podniósł alarm w związku ze stanem rosyjskiego sprzętu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). W związku z powtarzającym się, trzecim w ciągu niecałego roku, wyciekiem chłodziwa ze stacji, pojawiły się pytania dotyczące wiarygodności rosyjskiego programu kosmicznego. Warto zauważyć, że okres gwarancji na większość rosyjskiego sprzętu znajdującego się na ISS przekroczył okres gwarancji, co budzi obawy co do jego wydajności i trwałości.

Szef Roskosmosu Jurij Borysow podczas telewizyjnego przemówienia podkreślił pilność sytuacji. Choć rosyjski segment ISS otrzymał zezwolenie na działanie do 2028 roku, to przekroczył już wszelkie dopuszczalne okresy istnienia. W rzeczywistości alarmujące 80% rosyjskiego sprzętu na pokładzie nie jest już objęte gwarancją, co podkreśla potrzebę natychmiastowej uwagi i potencjalnych modernizacji.

Te ostatnie wydarzenia rzucają światło na wyzwania stojące przed moskiewskim programem kosmicznym. Upadek ZSRR zadał poważny cios jego niegdyś pionierskim przedsięwzięciom. Od tego czasu program nękały różne niepowodzenia, od nieudanych misji na Marsa po utratę pierwszej od prawie pół wieku sondy księżycowej. Niedawna katastrofa Łuny-25, której opracowanie zajęło 16 lat, skłoniła do poważnych refleksji.

Borysow uznał znaczenie incydentu na Łunie-25 i przypisał długi okres prac rozwojowych niespójnemu finansowaniu. Podkreślił także, jak ważne jest, aby nie upominać młodego zespołu odpowiedzialnego za powstanie sondy. Zamiast tego zaapelował o wyciągnięcie cennych wniosków z tej sytuacji, naprawienie błędów i kontynuowanie pracy.

Rosyjski sektor kosmiczny od dawna boryka się z problemami z finansowaniem i skandalami korupcyjnymi, co jeszcze bardziej utrudnia postęp. Jednak pomimo tych wyzwań prezydent Władimir Putin potwierdził we wrześniu, że rosyjski program księżycowy będzie kontynuowany, co świadczy o niezachwianym zaangażowaniu kraju w eksplorację kosmosu.

FAQ:

P: Jaki procent rosyjskiego sprzętu na ISS przekroczył okres gwarancji?

Odp.: Około 80% rosyjskiego sprzętu na ISS nie jest już objęte gwarancją.

P: Co spowodowało niedawny wyciek chłodziwa w rosyjskim segmencie ISS?

Odpowiedź: Przyczyna niedawnego wycieku chłodziwa w rosyjskim segmencie ISS nie została wyraźnie wymieniona w artykule.

P: Ile czasu zajęło opracowanie sondy Luna-25?

O: Prace nad sondą Luna-25 trwały 16 lat.

P: Przed jakimi wyzwaniami stanął rosyjski program kosmiczny od czasu rozpadu ZSRR?

Odpowiedź: Rosyjski program kosmiczny borykał się z niepowodzeniami, w tym nieudanymi misjami na Marsa i utratą pierwszej sondy księżycowej od prawie 50 lat.

P: Czy Rosja będzie kontynuować swój program księżycowy pomimo niepowodzeń?

Odpowiedź: Tak, prezydent Władimir Putin potwierdził, że Rosja będzie kontynuować swój program księżycowy pomimo niepowodzeń.