Rosyjscy kosmonauci wystrzelili studenckiego satelitę podczas spaceru kosmicznego, aby badać żagle słoneczne

Rosyjscy kosmonauci Oleg Kononenko i Nikolay Chub z powodzeniem wystrzelili studenckiego satelitę „Parus-MGTU” podczas spaceru kosmicznego. W ramach eksperymentu satelita ma na celu zbadanie ruchu żagli słonecznych. Urządzenie startowe, opracowane przez studentów Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego im. Baumana, zapewnia liniową trajektorię nanosatelity, co stanowi kluczowy wymóg dla przyszłych rozmieszczeń satelitów.

Głównym celem spaceru kosmicznego Kononenki i Chuba było odłączenie pętli dodatkowego grzejnika modułu „Nauka” od pętli modułu głównego. Działanie to było konieczne ze względu na wyciek, który miał miejsce 9 października. Kosmonauci dokonali przeglądu i sfotografowali niezapieczętowane miejsce, co umożliwiło specjalistom na Ziemi analizę i ustalenie źródła pęknięcia.

Po rozmieszczeniu satelity kosmonauci będą nadzorować rozmieszczenie żagla słonecznego, spodziewając się, że dostosowanie długości żagla wystawionego na działanie cząstek naładowanych energią słoneczną ułatwi modyfikacje ciągu i orbity statku kosmicznego.

Oprócz wystrzelenia satelity Kononenko i Chub przeprowadzili także eksperyment radarowy o nazwie „Napor-MiniRSA” w module „Nauka”. Eksperyment ma na celu monitorowanie powierzchni Ziemi do celów środowiskowych, awaryjnych i zarządzania zasobami naturalnymi. Dochodzenie prowadzi Korporacja Rakietowo-Kosmiczna „Energia”.

Podczas spaceru kosmicznego, jeśli Kononenko i Chub otrzymają dodatkowy czas, wymienią płyty zabezpieczające mocujące kable w pozycji zadokowanej w module serwisowym „Zvezda”. To kluczowe zadanie zapewnia prawidłową funkcjonalność i bezpieczeństwo modułu.

Spacer kosmiczny rozpoczął się o godzinie 20:49 czasu moskiewskiego (17:49 UTC, 23:19 IST) otwarciem włazu małego modułu badawczego „Poisk”. Kosmonauci spędzą łącznie 6 godzin i 52 minuty poza Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Ta konkretna misja jest ich pierwszym spacerem kosmicznym od czasu przybycia na ISS 15 września 2023 r., co czyni go szóstym rosyjskim spacerem kosmicznym w tym roku. Chociaż Chub po raz pierwszy wyrusza do pracy poza ISS, jest to szósty spacer kosmiczny Kononenki.

