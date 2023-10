Koguty wykazują zdolność samorozpoznawania – wynika z nowych badań

Niedawne badanie przeprowadzone przez zespół neuronaukowców i psychologów z uniwersytetów w Bonn i uniwersytetu w Bochum w Niemczech dostarczyło potencjalnych dowodów sugerujących, że koguty posiadają zdolność samorozpoznawania. Naukowcy opracowali nowe eksperymenty z użyciem luster, aby sprawdzić, czy koguty potrafią odróżnić swój własny wizerunek od obrazu innego koguta.

Poprzednie badania zidentyfikowały jedynie wybraną liczbę gatunków zwierząt zdolnych do samorozpoznania, takich jak sroki, niektóre małpy człekokształtne, słonie i delfiny. Badania te zazwyczaj obejmują obserwację reakcji zwierzęcia na znak na twarzy lub ciele po zobaczeniu jego odbicia w lustrze. Biorąc jednak pod uwagę, że wiele zwierząt nie posiada kończyn ani przydatków nadających się do takich testów, badacze musieli opracować alternatywne metody.

Koguty zostały wybrane jako przedmiot tego badania ze względu na ich tendencje behawioralne. Zaobserwowano, że koguty często pieją w obliczu drapieżników, zachowując jednocześnie spokój w niezakłóconym otoczeniu. Zespół badawczy wykorzystał tę cechę do przeprowadzenia eksperymentów związanych z samorozpoznawaniem.

Podczas eksperymentów umieszczano jednego koguta w zamkniętym pomieszczeniu przedzielonym drucianą siatką. Po drugiej stronie siatki w niektórych próbach umieszczano innego koguta, w innych zaś przestrzeń pozostawała pusta. Dodatkowo w niektórych próbach do siatki przymocowano lustro, zasłaniające widok znajdującego się za nim koguta. Aby przedstawić potencjalne zagrożenie, w niektórych próbach badacze wyświetlali na suficie sylwetkę jastrzębia.

Analizując zachowania i wokalizacje kogutów, zespół badawczy odkrył, że obecność innego koguta po przeciwnej stronie siatki znacząco zwiększała prawdopodobieństwo zapiania. Co ciekawe, reakcja ta występowała niezależnie od tego, czy kogut widział swoje odbicie w lustrze, czy nie. Odkrycie to sugeruje, że koguty rozumieją, że lustrzane odbicie nie jest odbiciem innego koguta, co wskazuje na formę samorozpoznania. Co więcej, badanie sugeruje, że koguty w celu określenia rzeczywistości w swoim otoczeniu kierują się raczej wskazówkami wzrokowymi niż sygnałami słuchowymi czy węchowymi.

Badanie to przyczynia się do zrozumienia zdolności poznawczych kogutów i poszerza znany repertuar samoświadomości w królestwie zwierząt. Dalsze badania w tej dziedzinie mogą rzucić światło na ewolucję i rozwój samorozpoznawania u różnych gatunków.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co to jest samorozpoznanie?

Samorozpoznanie odnosi się do zdolności jednostki do postrzegania i rozumienia, że ​​odbicie lub obraz w lustrze reprezentuje samą siebie, a nie innego członka tego samego gatunku.

Które zwierzęta wykazały samorozpoznanie?

Poprzednie badania wykazały, że niektóre zwierzęta posiadające zdolność samorozpoznawania to sroki, niektóre małpy człekokształtne, słonie i delfiny.

Dlaczego do tego badania wybrano koguty?

Koguty zostały wybrane jako obiekty tego badania ze względu na ich tendencję do wydawania charakterystycznych wokalizacji (piania) w obliczu zagrożeń lub innych kogutów.

Jak przeprowadzono eksperymenty?

Doświadczenia polegały na umieszczeniu koguta na wydzielonej arenie za pomocą drucianej siatki. Po drugiej stronie siatki umieszczono lub pozostawiono pustego kolejnego koguta. W niektórych próbach lustro zasłaniało widok koguta. W niektórych przypadkach na suficie wyświetlano sylwetkę jastrzębia, aby przedstawić potencjalne zagrożenie.

Jakie były główne wnioski z badania?

Badanie wykazało, że koguty częściej piały, gdy były świadome obecności innego koguta po przeciwnej stronie siatki, niezależnie od tego, czy widziały własne odbicie w lustrze. Sugeruje to, że koguty posiadają formę samorozpoznania i polegają głównie na wskazówkach wizualnych w celu określenia rzeczywistości w swoim otoczeniu.