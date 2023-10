Czy koguty rozpoznają się w lustrze? Nowe badanie rzuca światło

Przełomowe badanie przeprowadzone przez naukowców z uniwersytetów w Bonn i Bochum oraz MSH ​​Medical School w Hamburgu podważa konwencjonalne rozumienie inteligencji ptaków. Celem badania było zbadanie samoświadomości kurcząt, ze szczególnym uwzględnieniem kogutów i ich zdolności do rozpoznawania siebie w lustrze.

Tradycyjnie do oceny samorozpoznania u zwierząt stosowano „test znaku”. Jednak test ten dał niespójne wyniki, co skłoniło badaczy do poszukiwania podejścia bardziej istotnego ekologicznie. Sonja Hillemacher i dr Inga Tiemann, we współpracy z profesorem dr hc Onurem Güntürkünem, postanowiły zbadać naturalne zachowania kogutów, aby zaprojektować bardziej odpowiedni test.

Wykorzystując fakt, że koguty wydają sygnały alarmowe, aby ostrzec swoich przyjaciół przed potencjalnymi drapieżnikami, naukowcy opracowali innowacyjny eksperyment. Stworzyli kontrolowane środowisko, w którym koguty mogły się wizualnie postrzegać, oddzielone siatką. Kiedy wprowadzono symulowane zagrożenie ze strony drapieżnika, koguty wydały znacznie większą liczbę sygnałów alarmowych w porównaniu do sytuacji, gdy były same.

Opierając się na tych ustaleniach, badacze wprowadzili lustro do środowiska testowego, aby sprawdzić, czy koguty zareagują sygnałami alarmowymi, gdy zobaczą swoje odbicie. Co zaskakujące, koguty wydawały drastycznie mniej nawoływań, co wskazywało, że nie postrzegały swojego odbicia jako innego ptaka.

Wyniki te podważają wcześniejsze założenia dotyczące zdolności kogutów do samorozpoznawania. Sonja Hillemacher sugeruje, że choć koguty mogą rozpoznawać swoje odbicia, mogą interpretować odbitą istotę jako nie zagrażającą, co prowadzi do ograniczenia liczby wywołań alarmowych.

Badanie to podkreśla znaczenie warunków odpowiednich kontekstowo w testach behawioralnych i wzywa do zmiany perspektywy i metodologii w badaniach poznawczych zwierząt. Biorąc pod uwagę naturalne zachowania i środowisko zwierząt, naukowcy mogą odkryć nowy wgląd w ich inteligencję.

FAQ:

P: Co to jest „test oceny”?

„Test Znaku” to tradycyjna metoda stosowana do oceny samorozpoznania u zwierząt. Polega na umieszczeniu na zwierzęciu kolorowego znaku widocznego jedynie w lustrzanym odbiciu. Jeśli zwierzę wykazuje świadomość znaku wchodząc z nim w interakcję przez lustro, sugeruje to samorozpoznanie.

P: Jakie były wnioski z badania dotyczącego samoświadomości kogutów?

Badanie wykazało, że koguty emitowały znacznie mniej sygnałów alarmowych, gdy zobaczyły swoje odbicie w lustrze, w porównaniu do sytuacji, gdy zobaczyły innego koguta. Sugeruje to, że koguty mogą rozpoznawać swoje odbicia, chociaż postrzegają je jako istoty nie zagrażające.

P: W jaki sposób te badania wpływają na prawa i dobrostan zwierząt?

W badaniach podkreślono znaczenie uwzględniania w testach behawioralnych naturalnych zachowań i środowiska zwierząt. Dzięki lepszemu zrozumieniu poznania i samoświadomości zwierząt możemy opowiadać się za poprawą dobrostanu i praw różnych gatunków, szczególnie w sektorach takich jak rolnictwo i badania.