Wskazówki ogrodnicze, jak dodać koloru do domowego ogrodu

Planując przydomowy ogród, należy wziąć pod uwagę kwitnące krzewy, rośliny okrywowe i pnącza, które zapewnią przyszłe wybuchy kolorów. Październik tego roku był szczególnie suchy, dlatego warto rozważyć wpływ, jaki może to mieć na Twoje rośliny. Zanim nadejdą letnie upały, upewnij się, że Twój ogród jest pokryty dobrą warstwą ściółki i sprawdź, czy system zraszaczy działa prawidłowo. Dodatkowo dodanie roślin okrywowych może poprawić ogólny wygląd ogrodu.

Wybierz się na przejażdżkę po swoim lokalnym mieście, aby poszukać inspiracji w udanych ogrodach w okolicy. Na przykład średnie ogrody Rockhampton zostały upiększone rośliną Gazanias scandens, która stała się synonimem miasta. Dostępne w różnych kolorach, Gazanias można mieszać ze sobą lub sadzić w pojedynczych kolorach, aby uzyskać oszałamiający efekt wizualny. Te rośliny okrywowe idealnie nadają się do nasłonecznionych miejsc i zapewniają żywy wygląd nawet w odsłoniętych miejscach.

Gazania należy do rodziny Compositae Daisy i jest łatwa w uprawie. Występują w szerokiej gamie jaskrawych kolorów i dwukolorów. Pochodzą z Republiki Południowej Afryki. Są to byliny zielne, które mogą tworzyć kępy lub mieć rozłogi wspinające się po skałach. Rośliny z łatwością wytwarzają sadzonki, dzięki czemu są stale obecne w ogrodzie.

Inne ogrody prezentujące piękne rośliny to Col Brown Park, w którym można znaleźć Tabernaemontana Corymbosa Little Emerald. Ten atrakcyjny mały krzew ma błyszczące, ciemnozielone liście i grona białych, lekko słodko pachnących kwiatów przez cały rok. Jest wszechstronna i nadaje się do niskich żywopłotów, obrzeży ogrodów lub sadzenia w pojemnikach.

Wejście na lotnisko w Rockhampton zdobi imponująca aleja Palm Bismarcka. Te wodne palmy o atrakcyjnych niebieskoszarych liściach pochodzą z Madagaskaru. Chociaż mogą nie nadawać się do małych ogrodów, mogą dorastać do trzech metrów szerokości, jeśli zapewni się im wystarczająco dużo miejsca. W ogrodach lotniska znajdują się również podszyty roślinności, które stanowią piękny kontrast w stosunku do palm.

Warto pomyśleć także o aloesie, uprawianym w środkowym Queensland od ponad wieku. Obecnie dostępne są odporne i kolorowe hybrydy, a niektóre odmiany kwitną nieprzerwanie przez sześć miesięcy. Szczególnie atrakcyjna jest odmiana Aloe Bush Baby Yellow o miękkich żółtych kwiatach i ciemnozielonych liściach.

Wreszcie drzewo frangipani, znane również jako Plumeria, nadal można znaleźć w całym Rockhampton. Plumeria obtusa, czyli wiecznie zielona frangipani, zachowuje liście przez cały rok i ma błyszczące, ciemnozielone liście. Czyste, białe kwiaty o silnym zapachu sprawiają, że jest ona niepowtarzalna.

W ten weekend przejedź się po swoim mieście, a odkryjesz szereg efektownych roślin kwitnących, które będą idealne do Twojego własnego ogrodu.

