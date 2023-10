SpaceX naciska na szybsze licencjonowanie startów

By

Podsumowanie: SpaceX wywiera presję na Federalną Administrację Lotniczą (FAA), aby przyspieszyła proces wydawania licencji na start. Rakieta Starship firmy jest gotowa do drugiego testu w locie, ale oczekuje na ostateczne zatwierdzenie przez organy regulacyjne. SpaceX ma nadzieję wystartować w pierwszej połowie listopada. W międzyczasie Virgin Galactic planuje 2 listopada wystartować w ramach swojej szóstej misji w ciągu sześciu miesięcy. Małe firmy zajmujące się wystrzeliwaniem rakiet usiłują konkurować z niskimi cenami SpaceX za misje Falcon 9. Dominująca pozycja SpaceX na rynku wywarła „niezwykle mrożący krew w żyłach” wpływ na branżę małych rakiet nośnych. SpaceX oferuje możliwości wystrzeliwania małych satelitów w ramach wspólnego przejazdu już od 5,500 dolarów za kilogram, czyli za cenę znacznie niższą niż oferowana przez dedykowane małe pojazdy nośne. Trzy amerykańskie firmy, SpaceX, Blue Origin i Virgin Galactic, zwróciły się o przedłużenie okresu szkoleniowego przed wdrożeniem nowych federalnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących komercyjnych misji załogowych lotów kosmicznych. 20-letnie moratorium na regulacje federalne wygaśnie 1 stycznia.

SpaceX intensyfikuje wysiłki, aby uzyskać licencję na szybszy start od Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA). Firma zakończyła niezbędne przygotowania do drugiego testu w locie swojej rakiety Starship, ale czeka na ostateczną zgodę organów regulacyjnych. Najwcześniejszy możliwy termin premiery to obecnie pierwsza połowa listopada. Z kolei Virgin Galactic przygotowuje się do swojej szóstej misji w ciągu sześciu miesięcy, zaplanowanej na 2 listopada.

Jednak małe firmy zajmujące się wystrzeliwaniem rakiet stoją przed wyzwaniami w zakresie konkurowania z niskimi cenami SpaceX za misje Falcon 9. Dyrektorzy branży stwierdzili, że dominująca pozycja SpaceX na rynku wywarła znaczący wpływ na branżę małych rakiet nośnych, utrudniając jej konkurowanie ceną. SpaceX oferuje obecnie możliwości wystrzeliwania małych satelitów w ramach wspólnych przejazdów już od 5,500 dolarów za kilogram. Chociaż ceny te wzrosły z początkowych 5,000 dolarów za kilogram, nadal pozostają znacznie poniżej ceny oferowanej przez dedykowane małe rakiety nośne.

Ponadto trzy amerykańskie firmy, SpaceX, Blue Origin i Virgin Galactic, zebrały się, aby wystąpić o przedłużenie okresu szkoleniowego przed wdrożeniem nowych federalnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących komercyjnych misji załogowych lotów kosmicznych. Obecne 20-letnie moratorium na regulacje federalne wygaśnie 1 stycznia. Firmy uważają, że branża nie jest jeszcze wystarczająco dojrzała, aby przyjąć nowe przepisy bezpieczeństwa, dlatego współpracują z FAA i innymi agencjami rządowymi w celu ustanowienia nowego ramy transportu kosmicznego.

