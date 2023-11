Kometa 12/P Pons-Brooks: niebiański spektakl, na który warto czekać

Hipnotyzująca kometa, nazywana „diabelską kometą” ze względu na swój charakterystyczny kształt przypominający dwa rogi, pędzi przez wewnętrzny Układ Słoneczny. Kometa 12/P Pons-Brooks, jak jest formalnie znana, zbliży się do Ziemi na wiosnę, potencjalnie oferując budzący podziw widok widoczny gołym okiem.

Osiągając peryhelium, najbliższy Słońcu punkt na swojej orbicie, 21 kwietnia 2024 r., ten kosmiczny wędrowiec następnie przejdzie najbliżej naszej planety 2 czerwca. Astronomowie wyrażają możliwość uchwycenia przebłysku komety pod czystym i ciemnym niebem w tym czasie, ponieważ może emitować jasność wystarczającą do obserwacji bez pomocy.

W oczekiwaniu na jego podejście entuzjaści uzbrojeni w teleskopy o dużej mocy mogli już cieszyć się niezwykłym pokazem. W ciągu ostatnich kilku miesięcy na komecie 12/P Pons-Brooks doszło do dwóch erupcji, jednej w lipcu i kolejnej na początku tego miesiąca. W obu przypadkach jasność komety wzrosła, czemu towarzyszyło wyrzucenie gazu i lodowych szczątków, tworząc intrygujący kształt dwóch pasujących do siebie rogów. Niektórzy obserwatorzy gwiazd dostrzegli nawet podobieństwa między wyglądem komety po erupcji a kultowym statkiem kosmicznym Sokół Millennium z serii „Gwiezdne Wojny”.

Astronom amator Eliot Herman, korzystając z zdalnych teleskopów w Utah, wykonał niezwykłe zdjęcia Komety 12/P Pons-Brooks i jej diabelskich rogów. Kometa składa się z jądra składającego się z pyłu, gazu i lodu, otoczonego jaskrawą chmurą gazu znaną jako koma. Gdy światło słoneczne i promieniowanie słoneczne przenikają do jądra komety, pojawiają się sporadyczne gwałtowne wybuchy, podobne do obserwowanych erupcji.

Chociaż dokładne mechanizmy leżące u podstaw powstawania tymczasowych rogów komety nie są jeszcze w pełni poznane, eksperci podejrzewają, że mają one swoje źródło w erupcjach lodowych. Struktura komety prawdopodobnie wpływa na wygląd wyrzuconych chmur gazu i lodu, tworząc iluzję rogów widzianą przez teleskopy naziemne.

Odkryta w 1812 roku przez francuskiego astronoma Jean-Louisa Ponsa, a później ponownie zaobserwowana przez astronoma Williama Brooksa w 1883 roku, Kometa 12/P Pons-Brooks wkracza w 71-letnią orbitę wokół Słońca. Dlatego po zbliżającym się bliskim spotkaniu na wiosnę wycofa się do zewnętrznych części Układu Słonecznego, aby pojawić się ponownie za wiele dziesięcioleci.

Ze względu na bliskość Ziemi astronomowie z niecierpliwością przygotowują się do badania Komety 12/P Pons-Brooks, zanim okrąży Słońce i powróci na obrzeża naszego kosmicznego sąsiedztwa. Warto zauważyć, że jej podejście zbiega się z całkowitym zaćmieniem Słońca 8 kwietnia 2024 r., co daje rzadką okazję zaobserwowania bliskości komety do Słońca. Eliot Herman przewiduje, że to wydarzenie może umożliwić oglądanie go gołym okiem ze względu na wyjątkowe okoliczności zaćmienia, wyrażając podekscytowanie możliwością bycia świadkiem i fotografowaniem go z Teksasu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Czym jest Kometa 12/P Pons-Brooks?

O: Kometa 12/P Pons-Brooks to obiekt niebieski charakteryzujący się dwoma odrębnymi „rogami” gazu i lodu, dzięki którym zyskała przydomek „diabelska kometa”.

P: Kiedy kometa 12/P Pons-Brooks będzie widoczna gołym okiem?

O: Oczekuje się, że kometa będzie potencjalnie widoczna bez pomocy teleskopów wiosną 2024 r., kiedy osiągnie swój najbliższy punkt od Ziemi.

P: Jak często Kometa 12/P Pons-Brooks zbliża się do Ziemi?

O: Kometa 12/P Pons-Brooks ma okres obiegu 71 lat, co oznacza, że ​​zbliża się do wewnętrznego Układu Słonecznego i Ziemi mniej więcej raz na siedem dekad.

P: Jak powstają „diabelskie rogi” komety?

O: Dokładny proces powstawania tymczasowych rogów komety nie jest jeszcze w pełni poznany. Uważa się jednak, że pochodzą one z gwałtownych erupcji spowodowanych ociepleniem jądra komety przez światło słoneczne i promieniowanie słoneczne.

P: Czy erupcje komety mogą stanowić zagrożenie dla Ziemi?

O: Nie, kometa 12/P Pons-Brooks nie stwarza żadnego zagrożenia dla naszej planety. Jego erupcje i aktywność przede wszystkim przyczyniają się do stworzenia urzekającego spektaklu astronomicznego.