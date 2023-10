Postęp w technologii chromatografii: rozmowa z Zhuoheng Zhou

Mieliśmy okazję rozmawiać z Zhuoheng Zhou, badaczem z Vrije Universiteit Brussel w Belgii, który stoi na czele rozwoju technologii instrumentalnych i kolumnowych w dziedzinie chromatografii. Jego praca skupia się przede wszystkim na badaniu zastosowań chromatografii w nowych modalnościach biofarmaceutycznych i proteomice. Ponadto Zhou pracował nad opracowaniem protokołu ułatwiającego projektowanie polimerowych monolitycznych kolumn kapilarnych.

Podróż Zhou do świata chemii rozpoczęła się na Uniwersytecie Xiamen, gdzie przeszedł wszechstronne szkolenie w tej dziedzinie. Następnie uzyskał tytuł magistra chemii analitycznej w Instytucie Badań nad Środowiskiem na Uniwersytecie Narodowym w Singapurze. Motywowany swoją pasją do chromatografii, Zhou dołączył następnie do grupy Bio-Analytical Separation Science (BASS) na Vrije Universiteit Brussel jako doktorant pod kierunkiem Sebastiaana Eeltinka i Gerta Desmeta.

Obecnie Zhou jest zaangażowany w badania podoktorskie dotyczące oprzyrządowania UHPLC i technologii mikrokolumn. Jego zainteresowania badawcze obejmują różne obszary, w tym analizę środowiskową, charakterystykę biofarmaceutyczną i profilowanie proteomiczne. Zagłębiając się w te dziedziny, Zhou pragnie przyczynić się do rozwoju najnowocześniejszych technik chromatograficznych, które mają praktyczne zastosowanie w tych ważnych dziedzinach.

FAQ:

P: Co to jest chromatografia?

Odp.: Chromatografia to technika laboratoryjna stosowana do rozdzielania i analizowania mieszanin poprzez rozdzielanie składników pomiędzy dwie fazy, fazę stacjonarną i fazę ruchomą.

P: Jakie są metody biofarmaceutyczne?

Odp.: Metody biofarmaceutyczne odnoszą się do różnych rodzajów terapii terapeutycznych wywodzących się ze źródeł biologicznych, takich jak białka, peptydy, przeciwciała lub kwasy nukleinowe.

P: Co to jest profilowanie proteomiczne?

Odp.: Profilowanie proteomiczne obejmuje identyfikację i analizę pełnego zestawu białek obecnych w próbce biologicznej, dostarczając cennych informacji na temat różnych procesów biologicznych i chorób.

