Nowe spojrzenie na zmieniające się pory roku na Saturnie ujawnione przez JWST

Saturn, planeta z pierścieniami znana ze swojego hipnotyzującego piękna, jest także cudem naukowym, który wciąż fascynuje astronomów i planetologów. Dzięki innowacyjnym możliwościom Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST) zespół badaczy z Uniwersytetu w Leicester odkrył nowe, fascynujące informacje na temat zmieniających się pór roku na Saturnie.

Saturn, podobnie jak Ziemia, doświadcza zmian sezonowych ze względu na swoje nachylenie osiowe. Jednakże okrążenie Saturna wokół Słońca trwa 30 lat, co oznacza, że ​​pory roku trwają znacznie dłużej w porównaniu z orbitą Ziemi. Gdy północne lato na Saturnie dobiega końca, zespół z Uniwersytetu w Leicester zaobserwował trend ochłodzenia, wskazujący na zmianę dynamiki atmosfery planety.

Korzystając z instrumentu średniej podczerwieni (MIRI) na JWST, naukowcy badali atmosferę Saturna w świetle podczerwonym, co umożliwiło im pomiar temperatur, obfitości gazów i formacji chmur. Analizując dane, odkryli, że masowe przepływy powietrza na skalę planetarną zmieniły kierunek w miarę zbliżania się równonocy jesiennej, co doprowadziło do trendu ochłodzenia późnego północnego lata na Saturnie.

Obserwacje dostarczyły także ostatniego przebłysku północnego bieguna Saturna z jego ciepłym wirem wypełnionym gazami węglowodorowymi, zanim zniknie w ciemnościach polarnej zimy. Zdjęcia wykonane przez MIRI ukazały emisję cieplną z bieguna północnego, ukazując ciepły cyklon na biegunie północnym o szerokości 1500 km, otoczony szerszym obszarem ciepłych gazów zwanym wirem stratosferycznym na biegunie północnym.

Gdy Saturn przejdzie w równonoc jesienną w 2025 r., północny polarny wir stratosferyczny zacznie się ochładzać i ostatecznie zniknie, gdy półkula północna wejdzie w długi okres polarnej zimy.

Odkrycia te oferują bezcenny wgląd w międzyplanetarne wzorce pogodowe i zmieniające się pory roku na Saturnie. Badając skład atmosfery Saturna i wahania temperatury, naukowcy mogą pogłębić wiedzę na temat złożonej dynamiki planety i wpływu zmian sezonowych na jej atmosferę.

W miarę jak kontynuujemy badanie cudów wszechświata, Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba i jego niezwykłe możliwości zapewniają bezprecedensowe możliwości rozwikłania tajemnic odległych planet, rzucając światło na zawiłe wzajemne oddziaływanie ciał niebieskich i ich dynamicznego otoczenia.

FAQ:

P: Czym jest Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST)?

O: JWST to orbitujące obserwatorium podczerwieni, które uzupełnia i poszerza odkrycia Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Obejmuje dłuższe fale światła i znacznie poprawia czułość, umożliwiając obserwację obiektów i zjawisk, które wcześniej były niedostępne.

P: W jaki sposób badacze badali atmosferę Saturna za pomocą JWST?

O: Naukowcy wykorzystali instrument średniej podczerwieni (MIRI) na JWST, który analizuje atmosferę Saturna w świetle podczerwonym. Mierząc temperatury, obfitość gazów i formacje chmur, uzyskali wgląd w dynamikę atmosfery planety i zmiany sezonowe.

P: Jakie jest znaczenie badania zmieniających się pór roku na Saturnie?

O: Zrozumienie sezonowych zmian Saturna przyczynia się do naszej wiedzy o atmosferach planet i ich ewolucji w czasie. Badając, jak zmienia się skład atmosfery i rozkład temperatur Saturna w ciągu długich sezonów, naukowcy mogą uzyskać wgląd w dynamikę klimatu planety i procesy atmosferyczne.