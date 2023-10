Dźwięki oceanu: wpływ zanieczyszczenia hałasem i zmian klimatycznych

By

Podwodny świat często postrzegany jest jako miejsce ciche i spokojne. Jednak to przekonanie nie może być dalsze od prawdy. Wbrew powszechnemu przekonaniu ocean jest pełen dźwięków, od nawiedzonych pieśni humbaków po złożone sieci komunikacyjne różnych gatunków ryb. W rzeczywistości dźwięk rozchodzi się szybciej i dalej w wodzie niż w powietrzu, co czyni go niezbędnym elementem życia morskiego.

Fascynujące jest to, jak na przestrzeni lat ewoluowało nasze rozumienie oceanu i jego mieszkańców. W 1943 roku francuski inżynier Emile Gagnon i porucznik marynarki Jacques Cousteau wynaleźli niezależny podwodny aparat oddechowy (SCUBA), który zrewolucjonizował nasze możliwości eksploracji głębin morskich. Cousteau dzięki swoim przełomowym telewizyjnym dokumentom odegrał kluczową rolę w popularyzacji i rzuceniu światła na cuda życia w oceanach, podobnie jak robi to dzisiaj David Attenborough.

Na przestrzeni dziejów błędnie postrzegaliśmy ocean jako cichą krainę. Nasze uszy, wyczulone na wibracje przenoszone przez powietrze, mają trudności z dostrzeżeniem podwodnego krajobrazu dźwiękowego. Sam Cousteau uważał, że w głębinach nie ma dźwięku. Jednak teraz wiemy, że ocean to symfonia dźwięków, a stworzenia morskie wykorzystują złożone wokalizacje do komunikacji, nawigacji i polowań.

Jednak podobnie jak w przypadku wielu wyzwań środowiskowych, działalność człowieka zakłóciła tę delikatną równowagę. Zanieczyszczenie hałasem pochodzące ze źródeł takich jak silniki statków, instalacje turbin wiatrowych i ćwiczenia morskie stale rośnie od czasu rewolucji przemysłowej. Ciągły szum podwodnego hałasu zmusił zwierzęta morskie, takie jak wieloryby, do głośniejszego krzyczenia, aby można było je usłyszeć ponad kakofonią.

Niestety nowe badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Utrechcie przynosi jeszcze więcej niepokojących wiadomości. Naukowcy odkryli, że ocieplenie oceanów spowodowane zmianami klimatycznymi zaostrza problem zanieczyszczenia podwodnym hałasem. Cieplejsze i bardziej kwaśne wody zwiększają przenoszenie dźwięku przez wodę, czyniąc ocean jeszcze głośniejszym. Zmiana klimatu doprowadzi również do rozwarstwienia na północnym Atlantyku, tworząc „kanał dźwiękowy”, który umożliwi dalsze rozprzestrzenianie się hałasu.

Skutki rosnącego zanieczyszczenia hałasem podwodnym są znaczące i dalekosiężne. Przetrwanie życia morskiego zależy od dźwięku – od znajdowania partnerów po znajdowanie pożywienia i unikanie drapieżników. Zakłócone krajobrazy dźwiękowe mogą zakłócać te istotne procesy, prowadząc do spadku populacji i braku równowagi w ekosystemie.

Aby chronić delikatne środowisko akustyczne oceanu, niezwykle istotne jest ograniczenie sztucznych źródeł podwodnego hałasu i łagodzenie skutków zmian klimatycznych. Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące żeglugi, działalności budowlanej i ćwiczeń morskich mogą pomóc zminimalizować skutki. Ponadto wspieranie zrównoważonych praktyk i ochrona siedlisk morskich jest niezbędne dla zachowania naturalnego krajobrazu dźwiękowego naszych oceanów.

Tak więc, gdy następnym razem będziesz kontemplować ogrom oceanu, pamiętaj, że pod jego pozornie spokojną powierzchnią kryje się świat pełen dźwięków – świat, który musimy starać się chronić dla dobra wszystkich jego mieszkańców.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Jak wynaleziono niezależny podwodny aparat oddechowy (SCUBA)?

O: SCUBA został wynaleziony w 1943 roku przez francuskiego inżyniera Emile’a Gagnona i porucznika marynarki Jacques’a Cousteau.

P: Jak na przestrzeni czasu zmieniało się nasze rozumienie krajobrazu dźwiękowego oceanu?

Odpowiedź: Początkowo wierzono, że ocean milczy. Jednak teraz wiemy, że podwodny świat wypełniony jest różnorodną gamą dźwięków, od śpiewu wielorybów po sposoby komunikacji różnych gatunków ryb.

P: W jaki sposób zanieczyszczenie hałasem podwodnym wpływa na życie morskie?

Odp.: Zanieczyszczenie hałasem zakłóca istotne procesy komunikacyjne i nawigacyjne zwierząt morskich, prowadząc do potencjalnego spadku populacji i braku równowagi w ekosystemie.

P: W jaki sposób zmiany klimatyczne przyczyniają się do zanieczyszczenia podwodnym hałasem?

Odp.: Ocieplenie oceanów i zwiększona kwasowość, spowodowane zmianami klimatycznymi, zwiększają transmisję dźwięku przez wodę, sprawiając, że podwodny krajobraz dźwiękowy jest głośniejszy i bardziej zakłócający.

P: Co można zrobić, aby ograniczyć zanieczyszczenie hałasem pod wodą?

O: Wdrożenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących źródeł podwodnego hałasu powodowanych przez człowieka i podjęcie kroków mających na celu zaradzenie zmianom klimatycznym może pomóc złagodzić wpływ zanieczyszczenia hałasem podwodnym na życie morskie.

