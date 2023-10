Naukowcy rekonstruują twarz kluczowej skamieliny u małpy wielkiej i ewolucji człowieka

By

Naukowcom z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej, Brooklyn College i Katalońskiego Instytutu Paleontologii Miquel Crusafont z powodzeniem zrekonstruowali twarz Pierolapithecus catalaunicus, skamieniałości istotnej w badaniach nad małpami człekokształtnymi i ewolucją człowieka.

Pierolapithecus catalaunicus, gatunek żyjący około 12 milionów lat temu, ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia mozaikowej natury ewolucji hominidów. Jest to jeden z niewielu gatunków znanych z dobrze zachowanej czaszki i częściowego szkieletu, co dostarcza cennych informacji na temat jego umiejscowienia w drzewie genealogicznym hominidów i jego biologii.

Poprzednie rozumienie Pierolapithecusa sugerowało, że zanim wykształcił on przystosowanie do wieszania się i poruszania się wśród gałęzi drzew, miał on wyprostowaną budowę ciała. Jednak ze względu na uszkodzenie czaszki nadal trwają debaty na temat jej pozycji ewolucyjnej.

Aby odpowiedzieć na te pytania, naukowcy wykorzystali tomografię komputerową do wirtualnej rekonstrukcji czaszki Pierolapitka i porównali ją z innymi gatunkami naczelnych. Modelowali także ewolucję kluczowych cech budowy twarzy małpy. Ich odkrycia wykazały, że Pierolapithecus ma podobny ogólny kształt i rozmiar twarzy jak skamieniałe i żywe małpy człekokształtne, ale ma także wyraźne rysy twarzy, których nie można znaleźć u innych małp człekokształtnych środkowego miocenu.

Wyniki potwierdzają tezę, że Pierolapitek reprezentuje jednego z najwcześniejszych członków rodziny małp wielkich i człowieka. Modelowanie ewolucyjne wykazało, że czaszka Pierolapithecus ma kształt i rozmiar bliższy formie przodków, z której wyewoluowały żyjące małpy człekokształtne i ludzie. Odkrycia sugerują również, że gibony i siamangi, „małpy mniejsze”, uległy zmniejszeniu w porównaniu do swoich przodków.

Badanie to podkreśla znaczenie rekonstrukcji i analizy dobrze zachowanych skamieniałości dla lepszego zrozumienia ewolucji wielkich małp i ludzi. Uzyskując wgląd w biologię i cechy fizyczne starożytnych gatunków, takich jak Pierolapithecus, naukowcy mogą jeszcze bardziej udoskonalić naszą wiedzę na temat naszej własnej historii ewolucyjnej.

