Naruszenie limitów globalnego ocieplenia może doprowadzić do topnienia pokrywy lodowej Grenlandii i podniesienia się poziomu mórz

Nowe badanie wykazało, że przekroczenie limitów globalnego ocieplenia określonych w światowych celach klimatycznych może spowodować stopienie pokrywy lodowej Grenlandii, co doprowadzi do podniesienia się poziomu mórz o ponad jeden metr. Badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców podkreślają znaczenie odwrócenia trendów ocieplenia i przywrócenia temperatur do bezpieczniejszego poziomu, aby zapobiec zapadnięciu się pokrywy lodowej.

Pokrywa lodowa Grenlandii, druga co do wielkości na świecie po Antarktydzie, już przyczyniła się w ponad 20% do wzrostu poziomu mórz obserwowanego od 2002 r. Podnoszący się poziom mórz stanowi poważne zagrożenie dla społeczności przybrzeżnych i wyspiarskich, wpływając na miliony ludzi i stwarzając ryzyko zatopienia całych narodów i miast.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature wykorzystano dwa modele do symulacji reakcji pokrywy lodowej Grenlandii na przyszłe wzrosty temperatury w różnych skalach czasowych. Naukowcy zidentyfikowali krytyczny zakres średnich globalnych temperatur, od 1.7 do 2.3 stopnia Celsjusza powyżej poziomu przedindustrialnego, którego osiągnięcie może spowodować nagłą utratę pokrywy lodowej. Ten punkt krytyczny może spowodować niemal całkowite stopienie pokrywy lodowej Grenlandii w ciągu setek lub tysięcy lat, podnosząc poziom mórz o siedem metrów.

Badanie daje jednak również nadzieję, sugerując, że jeśli wzrost temperatury zostanie szybko cofnięty do limitu ustalonego w porozumieniu paryskim wynoszącego 1.5 stopnia Celsjusza, można będzie uniknąć najgorszego scenariusza. Odwrócenie obecnego trendu ocieplenia poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i wdrożenie technologii wychwytywania dwutlenku węgla lub wysiłki w zakresie ponownego zalesiania mogłoby zapobiec przechylaniu się pokrywy lodowej.

Naukowcy podkreślili, że powrót temperatur poniżej „bezpiecznego” progu będzie stanowić wyzwanie, i wezwali do natychmiastowych działań, zamiast polegać na przyszłych technologiach. Badanie podkreśliło również możliwość wcześniejszego, niż przewidywano, przekroczenia innych punktów krytycznych w układzie ziemskim, takich jak lasy deszczowe i systemy prądów oceanicznych.

Podczas gdy światowi przywódcy przygotowują się do nadchodzących rozmów ONZ na temat zmian klimatycznych, badanie przypomina o pilnej potrzebie zajęcia się emisjami gazów cieplarnianych powodujących ocieplenie planety i wdrożenia środków umożliwiających przystosowanie się do skutków zmiany klimatu. Naukowcy ostrzegają, że technologie zdolne do obniżania temperatur na dużą skalę mogą obecnie nie istnieć, podkreślając znaczenie podjęcia działań już teraz, aby utrzymać temperatury w bezpiecznym zakresie.

