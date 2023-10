Ewolucja tłumików montowanych w ciężarówkach: od testów zderzeniowych do poprawy bezpieczeństwa

By

Tłumiki montowane w ciężarówkach (TMA) stały się powszechnie spotykanym widokiem na autostradach, zapewniając istotną warstwę ochrony pracownikom w strefach budowy. Chociaż urządzenia te są dziś powszechne, ich początki sięgają wczesnych lat 1980. XX wieku, kiedy Kalifornijski Departament Transportu (Caltrans) rozpoczął ambitny projekt testów zderzeniowych w celu udoskonalenia projektów TMA.

Pierwotnie uważane za nowatorską koncepcję, TMA to duże skrzynie mocowane do tylnych ram ciężarówek. Ich zadaniem jest absorpcja skutków kolizji i złagodzenie sił działających zarówno na pojazd, jak i na pracowników znajdujących się w strefie budowy. W 1982 roku Caltrans wyprodukował film dokumentujący testy zderzeniowe, których kulminacją było opracowanie skutecznych projektów TMA.

W testach zderzeniowych Caltrans wzięło udział 18 różnych samochodów różnych marek i modeli, a także wyeksploatowana wywrotka. Początkowe awarie bez tłumika pokazały niszczycielskie skutki, szczególnie w przypadku samochodów z lat 1970. XX wieku. Do eksperymentów przyłączył się także manekin do testów zderzeniowych, twórczo nazwany „Willie Makeit”.

Zamiast polegać na komercyjnych jednostkach TMA, Caltrans przetestował własne projekty oparte na materiale o nazwie Hexcell, aluminiowym strukturze plastra miodu. Co ciekawe, aluminium w Hexcell ma grubość zaledwie 7/10,000 XNUMX cala – co odpowiada grubości standardowej kuchennej folii aluminiowej. Pomimo swojej niewielkiej grubości, tłumiki oparte na Hexcell wykazały podczas testów wyjątkową wydajność.

Caltrans eksperymentował z różnymi projektami, ostatecznie decydując się na układ coraz większych bloków Hexcell, aby delikatnie spowalniać nadjeżdżający pojazd. Każdy projekt poddali rygorystycznym testom, wykorzystując zarówno duże, jak i małe modele samochodów. Testy przeprowadzono na odcinku asfaltu bez konieczności organizowania skomplikowanego laboratorium zderzeniowego, prezentując praktyczne podejście „zrób to sam”.

Dzięki tym testom zderzeniowym firma Caltrans wykazała skuteczność TMA w zwiększaniu bezpieczeństwa pracowników. Prędkości uderzenia zostały dokładnie kontrolowane, a pomyślne testy zapewniły prędkość poniżej 27 mil na godzinę (43 km/h), co odpowiada skokowi z trzypiętrowego budynku. To zaangażowanie w bezpieczeństwo i innowacje przyczyniło się od lat 1980. XX wieku do znacznego postępu w zakresie przeżywalności wypadków samochodowych.

Obecnie TMA wciąż ewoluują, włączając dodatkowe funkcje i technologie w celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i kierowców. Dzięki zaangażowaniu organizacji takich jak Caltrans strefy budowy są teraz lepiej wyposażone, aby chronić osoby na drogach i stawić czoła bezlitosnym prawom fizyki.

