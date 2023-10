Krytyczne spostrzeżenia na temat oddychania muszek owocowych otwierają nowe możliwości zrozumienia tętniaków aorty u ludzi

By

Naukowcy z Uniwersytetu w Lipsku dokonali przełomu w badaniach nad oddychaniem muszek owocowych, zdobywając cenne informacje, które mogą mieć istotne implikacje dla zrozumienia tętniaków aorty u ludzi. Zespół kierowany przez dr Matthiasa Behra z Instytutu Biologii współpracował z badaczami z Instytutu Nauk Multidyscyplinarnych im. Maxa Plancka w Getyndze w celu przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań układu oddechowego zarodków Drosophila. Ich odkrycia, opublikowane niedawno w czasopiśmie naukowym eLife, sugerują intrygującą korelację między układem tchawicy muszek owocowych a układem krążenia człowieka.

Badanie ujawniło ważny związek między komórkami tchawicy muszek owocowych a macierzą pozakomórkową poprzez obecność specyficznych białek znanych jako Dumpy i Piopio. Odkrycie to odzwierciedla pogląd, że podobne mechanizmy mogą istnieć w ludzkich układach krążenia. Podobnie jak skomplikowana sieć rurek w układzie tchawiczym muszek owocowych, nasz własny układ krążenia opiera się na złożonej sieci naczyń krwionośnych, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie.

Podczas rozwoju embrionalnego muszki owocowej rurki intubacyjne wypełnione są macierzą zewnątrzkomórkową wydzielaną przez otaczające komórki, co zapewnia niezbędne wsparcie strukturalne. Jednakże w miarę dalszego wzrostu narządów może wystąpić brak równowagi pomiędzy składnikami komórkowymi a macierzą pozakomórkową, co powoduje deformacje błon komórkowych. Aby temu przeciwdziałać, proteaza Notopleural działa jak nożyczki, specyficznie rozcinając białka i peptydy, w tym Piopio, co ostatecznie zrywa połączenia między komórkami a macierzą zewnątrzkomórkową.

Dr Behr wyjaśnia, że ​​wady obserwowane u muszek owocowych mogą u ludzi objawiać się tętniakiem aorty. Ponieważ białka zidentyfikowane w badaniu są również obecne u ludzi, odkrycia te otwierają ekscytującą ścieżkę dla przyszłych badań nad początkami tętniaków aorty i innych chorób kanalików. Zrozumienie skomplikowanych mechanizmów związanych z utrzymaniem integralności układów kanalikowych może potencjalnie prowadzić do postępu w diagnostyce, zapobieganiu i leczeniu takich schorzeń.

To przełomowe badanie podkreśla wartość badania organizmów modelowych, takich jak muszki owocowe, ponieważ mają one wspólne podstawowe procesy biologiczne z ludźmi. Badając zawiłe działanie układu tchawiczego muszek owocowych, naukowcy zdobywają bezcenne spostrzeżenia, które mogą ostatecznie przyczynić się do poprawy zdrowia ludzkiego.

FAQ

Co to jest układ tchawiczy?

Układ tchawiczy odnosi się do sieci rurek u owadów i innych stawonogów, która ułatwia transport powietrza lub gazów oddechowych.

Czym są tętniaki aorty?

Tętniak aorty charakteryzuje się nieprawidłowym uwypukleniem lub balonem aorty, która jest głównym naczyniem krwionośnym odpowiedzialnym za transport natlenionej krwi z serca do reszty ciała. Jeśli tętniak pęknie, może to zagrażać życiu.

Dlaczego w badaniach wykorzystuje się muszki owocowe?

Muszki owocowe, zwłaszcza organizm modelowy Drosophila, są szeroko wykorzystywane w badaniach naukowych ze względu na ich krótką żywotność, łatwość uprawy i podobieństwa genetyczne z ludźmi. Ich badanie zapewnia krytyczny wgląd w podstawowe procesy biologiczne, pomagając naukowcom w odkrywaniu mechanizmów, które mają potencjalne konsekwencje dla zdrowia i chorób ludzi.