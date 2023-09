Nowe odkrycie ujawnia wskazówki dotyczące znalezienia różowych diamentów

By

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Curtin w Australii zidentyfikowało trzeci składnik niezbędny do powstawania różowych diamentów na powierzchni Ziemi. Badania skupiały się na bogatych w diament skałach z wulkanów Argyle w Australii Zachodniej i analizowały ich skład za pomocą wiązek laserowych. Odkrycia sugerują, że oprócz węgla i sił pochodzących ze zderzeń płyt tektonicznych obecność różowych diamentów wymaga obecności kontynentów rozciągniętych podczas rozpadu kontynentów setki milionów lat temu.

Odkrycie tego brakującego składnika może mieć istotne implikacje dla globalnych poszukiwań nowych złóż różowego diamentu. Główny badacz, dr Hugo Olierook, wyjaśnił, że kiedy masy lądowe się rozciągają, w skorupie ziemskiej tworzą się szczeliny, umożliwiające wydostanie się na powierzchnię magmy zawierającej diamenty. Region Argyle, w którym przeprowadzono badania, powstał w wyniku rozpadu starożytnego superkontynentu.

Dr Olierook wyjaśnił dalej, że zderzenie mas lądowych tworzy uszkodzony obszar lub „bliznę”, która nigdy się w pełni nie zagoi, i to właśnie w tych uszkodzonych obszarach można znaleźć różowe diamenty. Wspomniał, że dopóki obecne będą głębokie warstwy węgla, kolizje kontynentalne i rozciąganie, możliwe będzie odkrycie nowych źródeł różowych diamentów.

Pomimo tego ekscytującego odkrycia znalezienie nowych złóż różowych diamentów nie będzie pozbawione wyzwań. Większość złóż diamentów odkryto w przeszłości w środku starożytnych kontynentów, gdzie na powierzchni odsłonięte zostały wulkany macierzyste. Z kolei region Argyle położony jest na styku dwóch starożytnych kontynentów, często pokrytych piaskiem i ziemią. Oznacza to, że istnieje możliwość istnienia nieodkrytych wulkanów zawierających różowy diament, m.in. w Australii.

Wyniki badań, które opublikowano w czasopiśmie Nature Communications, nie tylko rzucają światło na procesy geologiczne stojące za powstawaniem różowych diamentów, ale także dostarczają cennych informacji dla przemysłu diamentowego. Różowe diamenty to rzadkie i bardzo pożądane klejnoty, a wulkan Argyle wyprodukował ponad 90% światowych zasobów. Zrozumienie warunków niezbędnych do ich powstania może pomóc w przyszłych wysiłkach poszukiwawczych i potencjalnie doprowadzić do odkrycia nowych źródeł tych kamieni szlachetnych.

Źródła:

– „Odkryto największe na świecie źródło różowych diamentów” – Nature Communications