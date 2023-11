Nowe badania wykorzystują ninja natury do ochrony kiwi i pszczół

Naukowcy zajmujący się Kiwi badają przełomowe rozwiązanie zwalczania niebezpiecznych patogenów w sektorze rolniczym poprzez wykorzystanie ninja natury – biokontroli fagów. Termin „ninja natury” został ukuty przez dr Heather Hendrickson, starszą wykładowczynię na Uniwersytecie w Canterbury, aby opisać wirusy, które specyficznie atakują szkodliwe bakterie, nie szkodząc pożytecznym. W przeciwieństwie do antybiotyków, które często mają szerokie spektrum działania, fagi mają ograniczony zakres żywicieli, co czyni je wysoce ukierunkowanymi i skutecznymi w zwalczaniu patogenów.

W ramach pionierskiego przedsięwzięcia interdyscyplinarny zespół badawczy dr Hendricksona otrzymał 8.9 miliona dolarów z funduszu Ministerstwa Biznesu, Innowacji i Zatrudnienia na rok 2023 na opracowanie „koktajli” fagowych do zwalczania kluczowych patogenów rolniczych. Inicjatywy skupiają się przede wszystkim na zwalczaniu raka winorośli kiwi (Psa) i wirusa zgnilca amerykańskiego atakującego pszczoły miodne.

Zaletą stosowania fagów jest ich zdolność do specyficznego infekowania docelowych patogenów, przy jednoczesnym oszczędzeniu innych mikroorganizmów niezbędnych dla zdrowia organizmu. Na przykład, jeśli fag zostanie podany pszczole miodnej, bezpośrednio zaatakuje określonego patogenu, nie wpływając na pożyteczne bakterie jelitowe pszczoły. Ten precyzyjny mechanizm celowania minimalizuje ryzyko zakłócenia ogólnego stanu zdrowia chronionego organizmu.

Wykorzystanie biokontroli fagów ma znaczące implikacje dla sektora rolnego Nowej Zelandii. Opracowując dostosowane rozwiązania w zakresie fagów, badacze mają nadzieję zwiększyć produktywność i bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym, jednocześnie promując świadomość ekologiczną. Ponadto projekt ma na celu wzmocnienie bioprzemysłu produkcyjnego, utworzenie miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji i ułatwienie dostępu do rynków światowych.

Współpraca badawcza obejmuje cenione instytucje, takie jak Uniwersytet Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd i Apiculture New Zealand. Perspektywy rdzennych mieszkańców, kierowane przez maoryskich naukowców i badaczy, dostarczają cennych informacji na temat konsekwencji projektu dla taiao (środowiska), szczególnie biorąc pod uwagę przewagę przedsiębiorstw prowadzonych przez Maorysów w sektorze podstawowym.

Długoterminowa wizja tego przedsięwzięcia wykracza poza sektor rolniczy. Dr Hendrickson uważa, że ​​ustanawiając niezbędną infrastrukturę i wiedzę specjalistyczną w celu bezpiecznego wykorzystania fagów w rolnictwie, platformę można rozszerzyć, aby zajmowała się pojawiającymi się zagrożeniami dla produkcji żywności, a nawet atakowała ludzkie patogeny istotne z medycznego punktu widzenia. Badania te otwierają ekscytujące możliwości dla przyszłości kontroli chorób i bezpieczeństwa biologicznego w różnych gałęziach przemysłu.

Projekt uzyskał już wsparcie od zainteresowanych stron, w tym pszczelarzy, którzy hojnie dostarczyli próbki gleby. W dowód wdzięczności badacze nadali odkrytym fagom imiona autorów, a niektórym z nich nadano imiona tak znanych postaci, jak Dama Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, a nawet samych pszczelarzy.

Wykorzystując moc ninja natury, Nowa Zelandia jest dobrze przygotowana do zrewolucjonizowania kontroli chorób w rolnictwie, ochrony kluczowych ekosystemów i potencjalnie utorowania drogi dla nowatorskiego podejścia do zwalczania ludzkich patogenów.

FAQ

Czym jest biokontrola fagów?

Biokontrola fagów to wirusy, które specyficznie celują i atakują szkodliwe bakterie w organizmach, oferując wysoce ukierunkowane podejście do zwalczania chorób.

Czym fagi różnią się od antybiotyków?

W przeciwieństwie do antybiotyków, które mogą szkodzić zarówno szkodliwym, jak i pożytecznym bakteriom, fagi mają ograniczony zakres żywicieli, co pozwala im atakować określone patogeny bez wpływu na pożyteczne mikroorganizmy.

Jakie patogeny są celem badaczy?

Badania skupiają się przede wszystkim na zwalczaniu raka winorośli kiwi (Psa) i wirusa zgnilca amerykańskiego (AFB), który stanowi zagrożenie dla pszczół miodnych.

Jaki jest potencjalny wpływ tych badań?

Badania mogą potencjalnie zwiększyć produktywność i bezpieczeństwo w sektorze rolnym, jednocześnie wzmacniając bioprzemysł produkcyjny, tworząc miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji i ułatwiając dostęp do światowych rynków dbających o środowisko. Co więcej, badania te mogą mieć wpływ na zwalczanie pojawiających się zagrożeń w produkcji żywności, a nawet zwalczanie ludzkich patogenów.

Kto jest zaangażowany we współpracę badawczą?

We współpracy biorą udział naukowcy z Uniwersytetu w Canterbury, Uniwersytetu Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd i Apiculture New Zealand. Maoryscy naukowcy i badacze również przedstawiają cenne perspektywy rdzennych mieszkańców.