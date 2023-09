Eksploracja głębin Sierra de Atapuerca

Niedawne badania geologiczne przeprowadzone przez Josepa M. Parésa i jego zespół w Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) pozwoliły dotrzeć do podziemi Sierra de Atapuerca w Hiszpanii. Celem badania, opublikowanego w czasopiśmie Marine and Petroleum Geology, było poznanie głębokiej struktury tego obszaru i jego powiązań geologicznych.

Badania wykazały, że materiałami obecnymi pod powierzchnią są wapienie widoczne wzdłuż Sierra de Atapuerca. Materiały te to tylko „czubek góry lodowej” znacznie większej struktury podpowierzchniowej, która rozciąga się na szerokość ponad 5 km. Struktura ta powstała w wyniku obecności miękkich materiałów, w szczególności lutytów i ewaporatów triasowych, które umożliwiały przemieszczanie się warstw.

Badanie rzuciło również światło na budowę geologiczną Sierra de Atapuerca. Tradycyjnie określana jako antyklina, badania geologiczne wykazały, że struktura ta sięga głębokości ponad 1,000 m. Na tej głębokości warstwy mezozoiczne opierają się na podłożu paleozoicznym, które jest sztywne i krystaliczne. Wyniki wskazują, że fałdowanie warstw było możliwe dzięki istnieniu specjalnych materiałów, które działają jak smary lub poziomy oddzielania, umożliwiając warstwom przesuwanie się po sztywnym podłożu. W przypadku Basenu Duero poziom oderwania tworzą materiały z okresu triasu, które są słabe mechanicznie i ułatwiają przemieszczanie się i fałdowanie leżących nad nimi warstw.

Wyniki tego badania dostarczają cennych informacji na temat głębokiej struktury Sierra de Atapuerca i jej powiązań geologicznych. Zrozumienie geologii podpowierzchniowej tego regionu jest niezbędne do dalszych badań nad jego historią geologiczną i potencjalnymi konsekwencjami dla ewolucji człowieka.

źródło: CENIEH

