Naukowcy odkrywają przyczynę największego trzęsienia ziemi na Marsie

By

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego zidentyfikowali przyczynę największego w historii trzęsienia Marsa. Wbrew początkowym przekonaniom trzęsienie ziemi o sile 4.7 w skali Richtera, nazwane S1222a, nie zostało wywołane uderzeniem meteorytu, ale raczej znaczną aktywnością tektoniczną w skorupie Marsa. Zdarzenie, które trwało co najmniej sześć godzin, zostało odkryte przez lądownik NASA InSight 4 maja 2022 r.

Aby zbadać przyczynę trzęsienia, główny badacz dr Benjamin Fernando współpracował z różnymi agencjami kosmicznymi, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną, Chińską Narodową Agencją Kosmiczną, Indyjską Organizacją Badań Kosmicznych i Agencją Kosmiczną Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ten wspólny wysiłek umożliwił zespołowi przeanalizowanie danych z wielu satelitów krążących wokół Marsa, obejmujących ogromną powierzchnię 144 milionów km2.

Pomimo podobieństwa trzęsienia do poprzednich wywołanych uderzeniami meteoroidów, po miesiącach poszukiwań zespół badawczy nie znalazł żadnych dowodów na istnienie świeżego krateru. To doprowadziło ich do wniosku, że trzęsienie było wynikiem uwolnienia naprężeń w skorupie Marsa, a nie uderzenia zewnętrznego.

Dr Fernando wyjaśnił, że naprężenia w skorupie Marsa są wynikiem miliardów lat ewolucji, w tym zróżnicowanego tempa chłodzenia i kurczenia się różnych części planety. Chociaż przyczyny zróżnicowanego poziomu stresu pozostają niejasne, wnioski z tego badania stanowią wkład w dalsze badania. Zrozumienie tych wzorców stresu może mieć kluczowe znaczenie w określeniu odpowiednich lokalizacji dla przyszłych osiedli ludzkich na Marsie.

Wspólny wysiłek w ramach tego projektu, obejmujący wiele misji kosmicznych, został okrzyknięty planem udanego międzynarodowego partnerstwa w eksploracji głębokiego kosmosu. Odkrycia rzucają światło na wyjątkową dynamikę geologiczną Marsa i stanowią znaczący krok w kierunku odkrycia tajemnic Czerwonej Planety.

Źródła:

– Tytuł: Naukowcy odkrywają możliwą przyczynę największego w historii trzęsienia ziemi na Marsie

– Źródło: [Nazwa źródła]