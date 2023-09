Inżynierowie z Uniwersytetu Lehigh odkryli, że piasek może płynąć pod górę

Naukowcy zajmujący się inżynierią na Uniwersytecie Lehigh dokonali zdumiewającego odkrycia – piasek może płynąć pod górę. Odkrycia zespołu opublikowane w czasopiśmie Nature Communications ujawniają, że gdy do każdego ziarenka piasku przyłożony zostanie moment obrotowy i siła przyciągania, cząstki mogą przepływać w górę, w górę ścian oraz w górę i w dół po schodach. To niezwykle niezwykłe zjawisko ma znaczące implikacje dla szerokiego zakresu zastosowań, od opieki zdrowotnej po transport materiałów i rolnictwo.

Odkrycia dokonali James Gilchrist, Ruth H. i Sam Madrid profesorowie inżynierii chemicznej i biomolekularnej w PC Rossin College of Engineering w Lehigh oraz jego zespół. Wykorzystali równania opisujące przepływ materiałów ziarnistych, aby wykazać, że cząstki przepływały pod górę niczym materiał ziarnisty.

Doktor Samuel Wilson-Whitford, główny autor artykułu, natknął się na to odkrycie przez przypadek podczas badań nad mikrokapsułkowaniem. Zauważył, że kiedy obracał magnes pod fiolką z cząstkami polimeru pokrytymi tlenkiem żelaza, zwanymi mikrowałkami, ziarna piasku zaczęły poruszać się w górę.

Naukowcy odkryli, że przyłożenie momentu obrotowego do mikrowałków z magnesami spowodowało obrót każdej cząstki, tworząc tymczasowe dublety, które szybko się formowały i rozpadały. Spójność ta generowała ujemny kąt zsypu ze względu na ujemny współczynnik tarcia, umożliwiając cząstkom piasku przepływ w górę.

Zwiększenie siły magnetycznej zwiększyło spójność cząstek piasku, zapewniając im większą przyczepność i zdolność do szybszego poruszania się. Zbiorowy ruch i zdolność cząstek do sklejania się ze sobą umożliwiły im wykonywanie działań sprzecznych z intuicją, takich jak spływanie po ścianach i wchodzenie po schodach. Naukowcy badają obecnie zastosowanie mikrorolek do pokonywania przeszkód, co mogłoby mieć potencjalne zastosowania w mikrorobotyce i opiece zdrowotnej.

To przełomowe odkrycie otwiera nowe kierunki badań i zastosowań materiałów ziarnistych. Zespół Uniwersytetu Lehigh planuje kontynuować badania nad mikrorolkami i badać ich zastosowanie w różnych dziedzinach. Badają już zastosowania w zakresie mieszania, segregacji i przemieszczania obiektów. Ponadto badają zastosowanie mikrowałków do dostarczania składników odżywczych przez porowate materiały.

Konsekwencje płynącego piasku pod górę są ogromne, a odkrycie to może zrewolucjonizować przemysł i technologie. Zespół badawczy jest podekscytowany możliwością kontynuowania eksperymentów i spodziewa się w najbliższej przyszłości opublikowania kilku artykułów na ten temat.

Źródło: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1