Nowe odkrycie ujawnia starożytne fale radiowe z galaktyk sprzed miliardów lat

Niedawne odkrycie astronomów odsłoniło fascynujące zjawisko sprzed około 8 miliardów lat: wykrycie fal radiowych pochodzących z łączenia się galaktyk. To odkrycie jest naprawdę niezwykłe, ponieważ jest to najstarszy znany przypadek zdarzenia, które od dawna wprawiało naukowców w zakłopotanie – szybkiego rozbłysku radiowego (FRB).

Ten wybuch, trwający krócej niż milisekundę, wyzwolił zdumiewającą ilość energii odpowiadającą tej, którą nasze Słońce wytwarza w ciągu trzydziestu lat. Australijski radioteleskop SKA Pathfinder znajdujący się w Australii Zachodniej jako pierwszy wykrył rozbłysk. Następnie Bardzo Duży Teleskop Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile określił jej dokładną lokalizację.

Szybkie rozbłyski radiowe, charakteryzujące się rodzajem promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej, reprezentują krótkie, ale intensywne wybuchy energii, które przewyższają większość innych źródeł fal radiowych na rozległym obszarze wszechświata. Fale radiowe, które mają najdłuższą długość w widmie elektromagnetycznym, odgrywają kluczową rolę w różnych obserwacjach astronomicznych.

Chociaż współprowadzący badanie, Ryan Shannon z Politechniki w Swinburne w Australii, porównuje fale radiowe w FRB z falami stosowanymi w kuchenkach mikrofalowych, wielkość tego rozbłysku jest nieporównywalna. W rzeczywistości energia uwolniona przez ten FRB wystarczyłaby do umieszczenia w mikrofalówce „miski popcornu dwukrotnie większej od słońca”.

Przed tym odkryciem najstarszy znany szybki rozbłysk radiowy datowano na 5 miliardów lat temu, co czyni to odkrycie starszym o 3 miliardy lat. Ponieważ sam Wszechświat ma około 13.8 miliarda lat, wydarzenie to zapewnia bezcenny wgląd we wczesne stadia formacji i zjawisk galaktycznych.

Co więcej, oprócz swojej starożytności, rozbłysk ten jest także najdalszym, jaki kiedykolwiek wykryto wśród FRB, ze względu na ogromne odległości, które astronomowie muszą pokonywać, aby badać obiekty i zdarzenia z odległej przeszłości.

Stuart Ryder z Uniwersytetu Macquarie w Australii, współprowadzący badanie, zauważa: „Teraz wiemy, że szybkie rozbłyski radiowe występują od ponad połowy wieku Wszechświata”.

Chociaż dokładna przyczyna FRB pozostaje nieuchwytna, wiodąca teoria sugeruje, że rozbłyski te pochodzą od fascynującego typu gwiazdy neutronowej, znanej jako magnetar. Magnetary te należą do najbardziej ekstremalnych obiektów we wszechświecie i posiadają potencjał wytwarzania tak niezwykłych wybuchów energii.

Biorąc pod uwagę częstotliwość FRB – szacuje się, że każdego dnia we wszechświecie występuje ich około 100,000 XNUMX – ich wykrycie i badanie otwierają ogromny potencjał pomiaru i zrozumienia rozkładu materii w rozległych pustkach pomiędzy galaktykami.

Rzeczywiście, te rozbłyski stanowią ekscytującą granicę w badaniach astronomicznych, niosąc obietnicę odkrycia nowych tajemnic dotyczących ogromnego kosmicznego gobelinu naszego wszechświata.

FAQ

Co to są szybkie impulsy radiowe?

Szybkie rozbłyski radiowe (FRB) to krótkie rozbłyski intensywnego promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej, które przyćmiewają większość innych źródeł fal radiowych we wszechświecie. Trwają krócej niż milisekundę, ale mogą uwolnić ogromną ilość energii.

Jakie znaczenie ma niedawne odkrycie starożytnych fal radiowych?

Niedawne odkrycie fal radiowych powstałych w wyniku łączenia się galaktyk około 8 miliardów lat temu stanowi najstarszy znany przykład szybkich rozbłysków radiowych (FRB). Odkrycie to rzuca światło na wczesne stadia formacji i wydarzeń galaktycznych, oferując cenny wgląd w historię wszechświata.

Jakie jest źródło szybkich impulsów radiowych?

Chociaż dokładne źródło FRB pozostaje niepewne, jedna z dominujących teorii sugeruje, że pochodzą one z ekstremalnego typu gwiazdy neutronowej zwanej magnetarem. Magnetary te posiadają zdolność generowania intensywnych wybuchów energii obserwowanych w FRB.

Jak częste są szybkie rozbłyski radiowe?

Szacuje się, że szybkie rozbłyski radiowe występują gdzieś we wszechświecie około 100,000 50 razy dziennie. Jednakże liczba wykrytych FRB jest stosunkowo niska – jedynie około XNUMX, w tym niedawno odkryty starożytny rozbłysk, ma korzenie w galaktyce, z której pochodzą.