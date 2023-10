Nowe odkrycie ujawnia, jak wirusy tłumią układ odpornościowy CRISPR-Cas

By

Niedawne badanie opublikowane w czasopiśmie Nature przez międzynarodowy zespół naukowców ujawniło przełomowe odkrycie dotyczące manipulacji układami odpornościowymi CRISPR-Cas przez wirusy. Badanie prowadzone pod kierunkiem profesora Petera Finerana z Uniwersytetu Otago i dr Rafaela Pinilla-Redondo z Uniwersytetu w Kopenhadze odkrywa nowy sposób, w jaki wirusy wykorzystują do tłumienia układu odpornościowego bakterii.

Odkrycie nie tylko dostarcza cennych informacji na temat świata drobnoustrojów, ale może również ułatwić stosowanie bezpieczniejszych technik edycji genów i opracować skuteczniejsze alternatywy dla antybiotyków.

Układ odpornościowy CRISPR-Cas występuje w bakteriach i służy jako mechanizm obronny przed infekcjami wirusowymi, w szczególności wirusami bakteryjnymi zwanymi fagami. Systemy te działają poprzez włączenie segmentów DNA faga do genomu bakterii, tworząc bank pamięci poprzednich infekcji fagowych. Kiedy fag atakuje ponownie, bakteria wykorzystuje bank pamięci do identyfikacji i degradacji konkretnego faga.

Naukowcy od dawna wiedzą, że fagi wyewoluowały różne strategie przezwyciężania mechanizmów obronnych CRISPR-Cas, w tym rozwój przeciwciał anty-CRISPR. Te anty-CRISPR umożliwiają fagom blokowanie kompleksów immunologicznych bakterii.

W tym badaniu zespół badawczy odkrył nową metodę stosowaną przez fagi do tłumienia systemów CRISPR-Cas. Odkryli, że niektóre fagi ładują bakterie sekwencjami RNA znanymi jako powtórzenia RNA, które bezpośrednio zakłócają białka CRISPR-Cas i uniemożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie. Zasadniczo działa jak przynęta, powodując, że układ odpornościowy staje się nieskuteczny.

Odkrycie to ma ważne implikacje zarówno dla zrozumienia dynamiki drobnoustrojów w środowisku, jak i dla rozwoju technologii edycji genów. Programowalny charakter CRISPR-Cas czyni go potężnym narzędziem do precyzyjnej edycji genomu. Odkrycie RNA anty-CRISPR może zapewnić nowy sposób kontrolowania i modulowania tych technologii, poprawiając ich dokładność i bezpieczeństwo.

Co więcej, odkrycia mają wpływ na wykorzystanie fagów jako alternatywy dla antybiotyków. Fagi można stosować jako środki przeciwdrobnoustrojowe do zabijania bakterii chorobotwórczych, ale jeśli bakterie mają aktywny system CRISPR-Cas, do jego zneutralizowania potrzebne są fagi z odpowiednimi anty-CRISPR.

Ogólnie rzecz biorąc, odkrycie to zapewnia cenny wgląd w skomplikowany wyścig zbrojeń między bakteriami i fagami oraz otwiera nowe możliwości kontrolowania i wykorzystania mocy technologii CRISPR-Cas.

Źródło: Nature, profesor Peter Fineran (Uniwersytet Otago), dr Rafael Pinilla-Redondo (Uniwersytet w Kopenhadze)