Nowe badanie ujawnia, że ​​supermasywne czarne dziury pożerają żywność szybciej, niż oczekiwano

Niedawne badania przeprowadzone przez Northwestern University podważyły ​​​​wcześniejsze założenia dotyczące nawyków żywieniowych supermasywnych czarnych dziur. Chociaż wcześniej sądzono, że czarne dziury konsumują pożywienie powoli, nowe symulacje wskazują, że w rzeczywistości pożerają je w znacznie szybszym tempie.

W badaniu, które wkrótce zostanie opublikowane w The Astrophysical Journal, wykorzystano symulacje 3D o wysokiej rozdzielczości w celu zbadania zachowania wirujących czarnych dziur. Naukowcy odkryli, że te czarne dziury zakrzywiają otaczającą czasoprzestrzeń, powodując rozerwanie gazu w dysku akrecyjnym. W rezultacie powstają wewnętrzne i zewnętrzne subdyski, przy czym czarna dziura najpierw pochłania pierścień wewnętrzny, a następnie jest ponownie wypełniana odpadami z zewnętrznego subdysku.

Wbrew wcześniejszym teoriom, które sugerowały, że proces ten trwa setki lat, symulacje wykazały, że w rzeczywistości zachodzi on w ciągu kilku miesięcy. Odkrycie to ma ważne implikacje dla zrozumienia zachowania kwazarów, które są jednymi z najjaśniejszych obiektów na nocnym niebie. Wiadomo, że kwazary nagle wybuchają, a następnie znikają bez wyjaśnienia, a nowe badanie dostarcza potencjalnego wyjaśnienia tego drastycznego zachowania.

Główny badacz, Nick Kaaz z Northwestern University, wyjaśnił, że klasyczna teoria dysku akrecyjnego nie jest w stanie wyjaśnić szybkich zmian obserwowanych w kwazarach. Jednak symulacje przeprowadzone w tym badaniu sugerują, że zniszczenie i uzupełnienie wewnętrznych obszarów dysku może wyjaśniać te różnice.

Kluczowym wnioskiem z badania jest to, że poprzednie założenia dotyczące wyrównania dysku akrecyjnego z rotacją czarnej dziury były błędne. Symulacje wykazały, że obszar otaczający czarną dziurę jest znacznie bardziej burzliwy, niż wcześniej sądzono. W symulacjach wzięto pod uwagę dynamikę gazu, pola magnetyczne i ogólną teorię względności czarnych dziur, zapewniając dokładniejszy model ich zachowania.

Proces rozdzierania i zasilania zachodzi w obszarze, w którym zakrzywienie czasoprzestrzeni przez czarną dziurę konkuruje z tarciem i ciśnieniem wewnątrz dysku. Powoduje to zderzenie dysków wewnętrznego i zewnętrznego, co prowadzi do pochłonięcia dysku wewnętrznego przez czarną dziurę. Następnie grawitacja czarnej dziury przyciąga gaz z obszaru zewnętrznego, aby ponownie wypełnić obszar wewnętrzny, kończąc cykl.

Badanie to nie tylko rzuca światło na nawyki żywieniowe supermasywnych czarnych dziur, ale także dostarcza wglądu w zachowanie kwazarów. Dzięki dalszym badaniom naukowcy być może będą w stanie lepiej zrozumieć mechanizmy odpowiedzialne za dramatyczne zmiany obserwowane w tych kosmicznych zjawiskach.

