Badania wykazały, że sztuczne stawy mogą być emitentami netto gazów cieplarnianych

Nowe badania przeprowadzone na Uniwersytecie Cornell pokazują, że sztuczne stawy mają znaczący wpływ na emisję gazów cieplarnianych. W dwóch powiązanych badaniach przeprowadzonych przez naukowców z Cornell zaczęto określać ilościowo wpływ sztucznych i naturalnych stawów na globalny budżet gazów cieplarnianych, dostarczając cennych informacji na temat, który nie jest dobrze poznany.

Badania wykazały, że gdy zsumuje się emisję i składowanie dwutlenku węgla ze stawów stworzonych przez człowieka, okazuje się, że stawy mogą być emitentami netto gazów cieplarnianych. Poprzednie szacunki sugerują, że stawy, które definiuje się jako zbiorniki wodne o powierzchni 5 hektarów lub mniej, mogą odpowiadać za 5% globalnych emisji metanu. Jednak bez dokładnych pomiarów w wielu stawach odsetek ten może wynosić od połowy do dwukrotności szacunkowej wartości. Ponadto istnieją ograniczone szacunki dotyczące szybkości pochłaniania węgla w stawach.

Jedno z badań przeprowadzonych przez naukowców skupiało się na ilości węgla sekwestrowanego w 22 specjalnie wybranych stawach. Naukowcy zbadali wcześniejsze działania gospodarcze oraz zmierzyli grubość osadu i zawartość węgla w stawach. Odkryli, że na tempo pochłaniania węgla w stawach wpływają takie czynniki, jak rośliny wodne, ryby i poziom składników odżywczych. Badanie ujawniło również, że zarówno stawy naturalne, jak i sztuczne, na całym świecie pochłaniają znaczną ilość węgla, co wskazuje, że sekwestracja dwutlenku węgla w stawach jest niedoceniana.

W drugim badaniu zbadano sezonową emisję gazów cieplarnianych z określonych stawów doświadczalnych Cornell. Większość emitowanych gazów stanowił metan, silny gaz cieplarniany. W badaniu podkreślono również znaczenie częstego pobierania próbek w celu dokładnego obliczenia emisji gazów cieplarnianych ze stawów.

Ogólnie rzecz biorąc, badania te sugerują, że stawy odgrywają rolę w emisji gazów cieplarnianych i magazynowaniu dwutlenku węgla. Chociaż stawy mogą obecnie być emitentami netto gazów cieplarnianych w wyniku uwalniania metanu, istnieje ryzyko, że staną się pochłaniaczami netto poprzez redukcję emisji metanu. Odkrycia sugerują również zastosowanie bełkotek lub podwodnych cyrkulatorów w celu zmniejszenia emisji metanu w stawach.

Dalsze badania i zrozumienie roli stawów w emisji gazów cieplarnianych mają kluczowe znaczenie dla dokładnego modelowania i prognozowania klimatu.

