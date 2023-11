Fascynujące właściwości pozostałości po supernowej 1E 0102.2–7219 odkryte przez astronomów

By

Niedawne badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół astronomów przy użyciu Australia Telescope Compact Array (ATCA) i Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) dostarczyły nowych informacji na temat właściwości i natury pozostałości po supernowej znanej jako 1E 0102.2–7219. Badanie, opublikowane w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, rzuca światło na fascynujące cechy tej kosmicznej struktury.

Pozostałości supernowych (SNR) to ekspansywne i rozproszone struktury powstałe w wyniku eksplozji supernowej. Pozostałości te obejmują materię wyrzuconą z eksplozji, a także materię międzygwiazdową porwaną przez falę uderzeniową wytworzoną przez eksplodującą gwiazdę.

1E 0102.2–7219, znana również jako E0102, to młoda galaktyka SNR spowodowana zapadnięciem się jądra zlokalizowana w Małym Obłoku Magellana (SMC) – galaktyce karłowatej krążącej wokół Drogi Mlecznej. Dzięki jasnej, pierścieniowej strukturze i zewnętrznej krawędzi wyznaczającej przesuwającą się do przodu falę uderzeniową, E0102 wzbudza zainteresowanie badaczy od czasu jej odkrycia w 1981 roku. Poprzednie obserwacje szacowały wiek E0102 na około 1,738 lat, przy czym masę przodka gwiazdy, która eksplodowała, szacuje się na 32–50 mas Słońca.

Aby uzyskać dalsze spostrzeżenia, zespół astronomów kierowany przez Rami ZE Alsaberi z Western Sydney University w Penrith w Australii wykorzystał ATCA i ALMA do obserwacji E0102 w wysokiej rozdzielczości i czułości.

Ich obserwacje ujawniły, że E0102 ma morfologię pierścieniową o średnim promieniu około 20.2 lat świetlnych i strukturę przypominającą mostek. Warto zauważyć, że centralny obszar E0102 wykazywał charakterystyczny poziomy most lub element przypominający pręt.

Naukowcy odkryli również, że wskaźnik widmowy E0102, który opisuje zachowanie emisji radiowej przy różnych długościach fal, miał średnią wartość -0.54. Bliższa analiza wykazała, że ​​wskaźnik widmowy był bardziej stromy (około -0.6) na promieniach wewnętrznych i zewnętrznych, natomiast na promieniach pośrednich zaobserwowano płaskie gradienty. Najjaśniejszą emisję radiową zaobserwowano w północno-wschodniej części E0102.

Co ważne, obserwacje ujawniły spolaryzowane obszary w powłoce E0102, ze zmierzoną średnią polaryzacją frakcyjną wynoszącą 7% i 12% przy częstotliwościach odpowiednio 5,500 i 9,000 MHz. Pomiary te pozwoliły astronomom obliczyć natężenie pola magnetycznego w linii wzroku, które określono na 44 µG, przy polu ekwipartycji 65±5 µG.

Jeśli chodzi o środowisko otaczające E0102, badacze zidentyfikowali chmurę obojętnego wodoru atomowego (HI) zlokalizowaną w kierunku pozostałości, o prędkości w zakresie około 160–180 km/s. Dodatkowo zaobserwowano strukturę wnękową przy prędkości 163.7–167.6 km/s.

Podsumowując, wszechstronna analiza przeprowadzona przez naukowców potwierdziła, że ​​właściwości E0102 odpowiadają właściwościom zwykle kojarzonym z pozostałościami młodych supernowych. Zauważyli również, że stosunkowo niska zintegrowana polaryzacja liniowa tej pozostałości sugeruje wysoki stopień turbulencji.

Często zadawane pytania (FAQ):

P: Co to jest pozostałość po supernowej?

O: Pozostałości po supernowej to rozproszone, rozszerzające się struktury powstałe w wyniku eksplozji supernowej. Składają się z materiału wyrzuconego w wyniku eksplozji i materiału międzygwiazdowego porwanego przez falę uderzeniową wytworzoną przez eksplodującą gwiazdę.

P: Gdzie znajduje się numer 1E 0102.2–7219?

O: 1E 0102.2–7219, znana również jako E0102, znajduje się w Małym Obłoku Magellana (SMC), który jest galaktyką karłowatą krążącą wokół Drogi Mlecznej.

P: Co ostatnie badanie ujawniło na temat E0102?

Odp.: Badanie ujawniło, że E0102 wykazuje morfologię pierścieniową ze strukturą przypominającą mostek w obszarze centralnym. Pozostałość również wykazuje obszary spolaryzowane i ma zmierzoną średnią polaryzację ułamkową wynoszącą 7% i 12% przy częstotliwościach odpowiednio 5,500 i 9,000 MHz.

P: Jaka jest siła pola magnetycznego w linii wzroku E0102?

Odp.: Obliczono, że natężenie pola magnetycznego E0102 w linii wzroku wynosi 44 µG, przy polu ekwipartycji wynoszącym 65±5 µG.

P: Jaki jest wiek E0102?

O: Poprzednie obserwacje szacują wiek E0102 na około 1,738 lat.

P: Jakie jest znaczenie zaobserwowanej struktury przypominającej wnękę wokół E0102?

Odp.: Struktura przypominająca wnękę przy prędkości 163.7–167.6 km/s wskazuje na obecność odrębnego obszaru otaczającego E0102, w którym skoncentrowany jest obojętny wodór atomowy (HI).

