Tworzenie efektów pseudograwitacyjnych w kryształach fotonicznych: manipulowanie zachowaniem światła

By

Grupa badaczy poczyniła znaczące postępy w dziedzinie manipulacji światłem, badając wykorzystanie zniekształceń sieci w kryształach fotonicznych do wytwarzania efektów pseudograwitacyjnych. Kryształy fotoniczne, dzięki swojej wyjątkowej zdolności do kontrolowania i manipulowania zachowaniem światła, znajdują się w czołówce badań naukowych. Kryształy te są zbudowane poprzez ułożenie różnych materiałów w powtarzalny wzór, co pozwala na interakcję i spowolnienie światła.

Celowo wprowadzając zniekształcenia sieci, naukowcom udało się przełamać regularne odstępy pierwiastków w kryształach fotonicznych. Zniekształcenie to spowodowało zakrzywioną trajektorię w ośrodku, przypominającą zakrzywienie światła pod wpływem pola grawitacyjnego. Innymi słowy, naukowcom udało się wytworzyć pseudograwitację w kryształach fotonicznych, zmieniając ścieżkę światła tak, jak gdyby oddziaływała na nie grawitacja.

Do przeprowadzenia eksperymentów zespół naukowców wykorzystał fale terahercowe i kryształ fotoniczny zniekształcony przez krzem. Dzięki tym eksperymentom w przekonujący sposób udowodnili ugięcie tych fal przez zniekształcony kryształ fotoniczny. Wyniki były zgodne z przewidywaniami teoretycznymi opartymi na ogólnej teorii względności Alberta Einsteina.

Potencjalne zastosowania tych badań są ogromne. W dziedzinie komunikacji możliwość sterowania wiązkami światła w zakresie terahercowym może okazać się nieoceniona dla rozwoju technologii 6G. Co więcej, odkrycia te otwierają nowe możliwości w dziedzinie fizyki grawitonu, sugerując, że kryształy fotoniczne mogą wykorzystywać efekty grawitacyjne w unikalny sposób.

Badanie to, przeprowadzone przez naukowców z uniwersytetów Tohoku i Osaka, przyczynia się do lepszego zrozumienia manipulacji światłem i toruje drogę do dalszych badań w tej fascynującej dziedzinie.

Źródła:

– „Odchylenie fal elektromagnetycznych przez pseudograwitację w zniekształconych kryształach fotonicznych” – Kanji Nanjyo i in., Physical Review A

– „Tworzenie efektów pseudograwitacyjnych w kryształach fotonicznych” – Wiadomości z Uniwersytetu Tohoku