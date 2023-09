Nowa skala ciśnienia ujawnia, że ​​wewnętrzne jądro Ziemi zawiera dwukrotnie więcej lekkiego materiału niż wcześniej szacowano

By

Naukowcy z centrum SPring-8 w RIKEN opracowali nową skalę ciśnienia, która zapewnia dokładniejszy pomiar ciśnienia, szczególnie w jądrze Ziemi. Stwierdzono, że poprzednia skala zawyżała ciśnienie o ponad 20%. Korzystając z zaawansowanej technologii rentgenowskiej, badaczom udało się uniknąć dużych przybliżeń i odkryli, że wewnętrzne jądro Ziemi zawiera około dwukrotnie więcej lekkiego materiału niż wcześniej szacowano. Ich odkrycia mają istotne implikacje dla zrozumienia składu Ziemi i jej ewolucji.

Dokładna skala ciśnienia ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia składu Ziemi, zwłaszcza jądra. Chociaż powszechnie przyjmuje się, że rdzeń składa się głównie z żelaza, dowody sugerują, że zawiera on również lżejsze materiały. Wykorzystując nową skalę ciśnienia do interpretacji modelu sejsmologicznego, zespół badawczy odkrył, że jądro wewnętrzne zawiera około dwukrotnie więcej lekkiego materiału niż wcześniej sądzono. W rzeczywistości całkowita masa lekkiego materiału w całym jądrze jest prawdopodobnie pięć razy lub więcej większa od masy skorupy ziemskiej.

Aby określić nową skalę ciśnienia, badacze wykorzystali nieelastyczne rozpraszanie promieni rentgenowskich (IXS) do pomiaru prędkości dźwięku próbki renu pod ciśnieniem. Zmiażdżyli maleńką próbkę renu pomiędzy dwoma kryształami diamentu w ogniwie diamentowym. Dokładnie mierząc zmiany energii promieni rentgenowskich rozproszonych z renu, badacze byli w stanie określić prędkość dźwięku i gęstość próbki, co pozwoliło im obliczyć ciśnienie.

Gęstość renu pod wysokim ciśnieniem jest stosunkowo łatwa do zmierzenia, natomiast pomiar prędkości dźwięku jest trudniejszy. Jednak prace zespołu utorowały drogę innym naukowcom do stosowania prostszego pomiaru gęstości do określania ciśnienia.

Konsekwencje tej nowej skali ciśnienia wykraczają poza samo zrozumienie składu Ziemi. Sugeruje to również, że konieczna jest ponowna ocena zależności różnych właściwości materiału od ciśnienia, ponieważ większość poprzednich pomiarów wykonano przy ciśnieniach podobnych lub większych od ciśnienia w jądrze Ziemi. Dodatkowo, podobnych zmian w strukturze innych planet można się spodziewać, biorąc pod uwagę nową skalę ciśnienia.

Podsumowując, opracowanie nowej skali ciśnienia wykorzystującej zaawansowaną technologię rentgenowską umożliwiło dokładniejszy pomiar ciśnienia w jądrze Ziemi. Odkrycie, że jądro wewnętrzne zawiera dwukrotnie więcej lekkiego materiału niż wcześniej sądzono, ma znaczące implikacje dla naszego zrozumienia składu Ziemi i jej ewolucji.

Źródła:

– Postępy nauki: „Deficyt gęstości jądra Ziemi ujawniony w wielomegabarowej skali ciśnienia pierwotnego”

– Centrum Wiosna-8 RIKEN: opis obiektu