Badanie pokazuje, że geny odziedziczone od neandertalczyków zwiększają ciężkość Covid-19

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z włoskiego Instytutu Badań Farmakologicznych Mario Negri wykazało, że osoby, które doświadczyły ciężkich przypadków Covid-19, częściej posiadały określone geny odziedziczone od neandertalczyków. Badanie skupiło się na prowincji Bergamo, która była epicentrum pandemii we Włoszech.

Badanie opublikowane w czasopiśmie iScience wykazało, że znaczna część ludzkiego genomu jest powiązana z ryzykiem zarażenia się wirusem Covid-19 i wystąpieniem poważnych objawów, szczególnie wśród mieszkańców najbardziej dotkniętych obszarów. W badaniu wzięło udział 1,200 uczestników, a analiza wykazała, że ​​trzy z sześciu genów w regionie na chromosomie 3 zostały powiązane ze zwiększoną podatnością na ciężki przebieg COVID-19. Geny te obejmują CCR9 i CXCR6, które odgrywają rolę w aktywności białych krwinek i zapaleniu podczas infekcji, a także LZTFL1, który reguluje rozwój i funkcję komórek dróg oddechowych.

Naukowcy zauważyli, że nie jest jasne, który z tych trzech genów odgrywa najważniejszą rolę. Ponadto w badaniu zidentyfikowano 17 nowych regionów genomu, które mogą być powiązane z ciężką chorobą lub ryzykiem infekcji.

Szczególnie interesującym odkryciem badania było to, że trzy z sześciu genów związanych z ciężkością przebiegu wirusa Covid-19 zostały odziedziczone od neandertalczyków, a konkretnie po genomie Vindija odkrytym w Chorwacji. Chociaż geny te mogły kiedyś chronić neandertalczyków, obecnie powodują nadmierną odpowiedź immunologiczną u współczesnych ludzi, co prowadzi do poważniejszych chorób.

Badanie wykazało również, że u osób z haplotypem neandertalczyka ryzyko zachorowania na ciężki wirus Covid-19 wymagający intensywnej opieki i wentylacji mechanicznej było znacznie wyższe w porównaniu z osobami bez tego dziedzictwa genetycznego. Obecność haplotypu neandertalczyka była również powiązana z wyższym odsetkiem ciężkich przypadków wśród krewnych pierwszego stopnia.

Badanie to dostarcza dalszych dowodów na rolę, jaką genetyka odgrywa w określaniu ciężkości Covid-19. Zrozumienie tych czynników genetycznych może potencjalnie pomóc w identyfikacji osób, które mogą być bardziej podatne na poważne choroby, i zapewnić wdrożenie odpowiednich interwencji.

Źródła:

– Badanie: czasopismo iScience

– Giuseppe Remuzzi, dyrektor Instytutu Mario Negri

– Marina Noris, kierownik Centrum Genomiki Człowieka Instytutu Mario Negri

– Badanie przeprowadzone w 2022 r. przez Karolinska Institutet i Max Planck Institute