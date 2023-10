Astronauci NASA opóźniają spacer kosmiczny po wycieku chłodziwa na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

By

Misja dwóch astronautów, którzy mieli odbyć spacer kosmiczny poza Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS), została przełożona z powodu wycieku chłodziwa. Astronauta NASA Loral O'Hara i astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Andreas Mogensen planowali zebrać mikroorganizmy w ramach eksperymentu podczas spaceru kosmicznego.

NASA poinformowała, że ​​6 października z zapasowej chłodnicy wielofunkcyjnego modułu laboratoryjnego Nauka na ISS zaczęła wyciekać chłodziwo, zmieniając środowisko wokół ISS. Chociaż płyn chłodzący nie jest toksyczny ani niebezpieczny dla załogi, inżynierowie misji analizują wyciek i jego wpływ, aby upewnić się, że niewielkie ślady substancji nie przedostaną się do wewnętrznych układów, co mogłoby z czasem doprowadzić do degradacji sprzętu.

Wyciek chłodziwa nie tylko wpłynął na spacer kosmiczny O'Hary i Mogensena, ale także opóźnił kolejny spacer kosmiczny zaplanowany dla O'Hary i astronautki NASA Jasmin Moghbeli. Ta nadchodząca misja, która odbędzie się 30 października, jest godna uwagi, ponieważ będzie to czwarty w historii spacer kosmiczny wykonany wyłącznie przez kobiety.

Pierwszy wyłącznie kobiecy spacer kosmiczny odbył się w 2019 roku z udziałem astronautek NASA Jessiki Meir i Christiny Koch. Osiągnięcie tego kamienia milowego zajęło ISS ponad 20 lat działania na niskiej orbicie okołoziemskiej. Teraz O'Hara i Moghbeli będą mieli okazję kontynuować tę historyczną tradycję, spędzając sześć i pół godziny poza ISS, usuwając sprzęt elektroniczny i wymieniając panele słoneczne.

Oprócz opóźnionych spacerów kosmicznych, 25 października dwóch rosyjskich kosmonautów, Oleg Kononenko i Nikołaj Czub, ma odbyć spacer kosmiczny w celu wykonania zadań konserwacyjnych dla Roskosmosu poza ISS.

Zbiór mikroorganizmów przez O'Harę i Mogensena odbędzie się teraz podczas późniejszego spaceru kosmicznego, oznaczonego jako Spacewalk 90.

