Nagroda Nobla w dziedzinie chemii 2023: odkrycie i synteza kropek kwantowych

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii 2023 została przyznana trzem naukowcom za przełomową pracę nad odkryciem i syntezą kropek kwantowych. Właściwości tych nanocząstek, które emitują światło o różnych długościach fal w zależności od ich rozmiaru, odkrył fizykochemik Louis Brus. W niedawnej rozmowie z podcastem The Conversation Weekly Brus omówił swoje przypadkowe odkrycie i późniejszy wpływ kropek kwantowych.

Pracując w Bell Labs w latach 1980. Brus natknął się na kropki kwantowe, badając roztwory cząstek półprzewodnikowych zwanych koloidami. Kierując lasery na te koloidy, zauważył, że emitowane kolory nie są spójne. To doprowadziło go do zbadania wyjątkowych zmian w widmie i właściwości samych cząstek, gdy były one bardzo małych rozmiarów.

Kropki kwantowe to nanokryształy, które pochłaniają światło i ponownie emitują je na różnych długościach fal, w zależności od ich rozmiaru. Chociaż są one mniejsze niż długość fali światła widzialnego i nie można ich zobaczyć pod mikroskopem optycznym, można je obserwować za pomocą specjalistycznych mikroskopów, takich jak mikroskopy elektronowe. Aby to zademonstrować, można użyć kolorowych kolb szklanych z roztworami zawierającymi kropki kwantowe o różnej wielkości.

Co ciekawe, Brus nie był świadomy wcześniejszych obserwacji kropek kwantowych dokonanych przez rosyjskiego naukowca Aleksieja Jekimowa. Ze względu na zimną wojnę badania Ekimowa publikowano wyłącznie w języku rosyjskim i nie mógł on podróżować na Zachód, aby omówić swoje ustalenia. Dopiero po przypadkowym odkryciu artykułów Jekimowa w literaturze technologicznej Brus skontaktował się z nim i ostatecznie poznali się w czasach głasnosti pod koniec lat 1980.

Produkcja i stabilność kropek kwantowych początkowo stwarzała wyzwania, ale Moungi Bawendi, kolejny laureat Nagrody Nobla, zajął się tym problemem w latach 1990. XX wieku. Od tego czasu kropki kwantowe znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach, szczególnie w obrazowaniu biologicznym. Biochemicy wykorzystywali je do mapowania komórek i narządów poprzez przyłączanie ich do innych cząsteczek. Ponadto odegrały zasadniczą rolę w wykrywaniu nowotworów i prowadzeniu zabiegów chirurgicznych.

Odkrycie i synteza kropek kwantowych utorowały drogę licznym postępom w nauce i technologii. Badanie ich zastosowań wciąż odkrywa nowe możliwości tych niezwykłych nanocząstek.

