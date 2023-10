Putin ogłasza plany budowy nowej rosyjskiej stacji orbitalnej do 2027 roku

Prezydent Władimir Putin ujawnił w czwartek, że Rosja ma zamiar wystrzelić pierwszy segment swojej nowej stacji orbitalnej do 2027 r. Nowa stacja, którą Moskwa uważa za naturalny postęp w eksploracji kosmosu po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), ma na celu wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań naukowych i postęp technologiczny w celu osiągnięcia przyszłych celów. Pomimo niepowodzenia, które miało miejsce w sierpniu wraz z pierwszym od 47 lat rosyjskim wystrzeleniem księżyca, Putin potwierdził swoje zaangażowanie w program księżycowy i podkreślił znaczenie kontynuowania rozwoju załogowych lotów kosmicznych.

Przedłużając udział Rosji w ISS do 2028 roku jako rozwiązanie tymczasowe, Putin przyznał, że starzejąca się ISS ostatecznie wyczerpie swoje zasoby. Podkreślił konieczność uruchomienia nie tylko nowego segmentu, ale całej stacji, gdy ISS przestanie być opłacalna. Putin wyraził obawy, że opóźnienia w eksploracji kosmosu mogą zaszkodzić rosyjskiemu programowi, jeśli budowa nowej stacji nie będzie przebiegać szybko.

Jurij Borysow, szef rosyjskiej agencji kosmicznej Roscosmos, poparł decyzję Putina, podkreślając znaczenie utrzymania zdolności Rosji w zakresie załogowych lotów kosmicznych. Borysow podkreślił pilną potrzebę rozpoczęcia zakrojonych na szeroką skalę prac nad rosyjską stacją orbitalną do 2024 r., aby uniknąć potencjalnych luk w zdolnościach spowodowanych upadkiem ISS, zanim rosyjska stacja będzie gotowa.

Odnosząc się do niedawnej awarii statku Łuna-25 w sierpniu, Putin zapewnił, że program księżycowy będzie kontynuowany i będzie uczyć się na błędach, stwierdzając: „Błędy są błędami. To wstyd dla nas wszystkich. To jest eksploracja kosmosu i każdy to rozumie. To doświadczenie, które możemy wykorzystać w przyszłości.” Borysow zasugerował możliwość przesunięcia kolejnego startu na Księżyc na rok 2026 z pierwotnie planowanej daty na rok 2027.

Wraz z ponownym zaangażowaniem Rosji w eksplorację kosmosu przyszłość rosyjskich misji kosmicznych zapowiada przełomowe osiągnięcia i rozwój w dążeniu do wiedzy naukowej poza naszą planetą.

FAQ

Kiedy zacznie działać pierwszy segment nowej rosyjskiej stacji orbitalnej?

Prezydent Putin stwierdził, że pierwszy segment nowej rosyjskiej stacji orbitalnej powinien zostać oddany do użytku do 2027 roku.

Jakie są przyczyny decyzji Rosji o utworzeniu nowej stacji orbitalnej?

Rosja dąży do zapewnienia kontynuacji swoich możliwości załogowych lotów kosmicznych w obliczu zmniejszania się zasobów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Budowa nowej stacji pozwoli Rosji utrzymać się w czołówce eksploracji kosmosu.

Co stało się z pierwszym od 47 lat rosyjskim strzałem na księżyc?

Łuna-47, pierwszy od 25 lat rosyjski statek księżycowy, miał problemy techniczne, które w sierpniu spowodowały awaryjne lądowanie na południowym biegunie Księżyca. Pomimo tego niepowodzenia Putin wyraził zaangażowanie w kontynuację programu księżycowego i wykorzystanie zdobytego doświadczenia w przyszłych misjach.

Jaki jest harmonogram rosyjskiego programu księżycowego?

Putin zasugerował możliwość przesunięcia kolejnego startu na Księżyc na rok 2026, rok wcześniej niż planowano wcześniej na rok 2027. Korekta ta ma na celu przyspieszenie postępu w programie księżycowym.