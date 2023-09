Badania pokazują, że pierwsi ludzie budowali konstrukcje z drewna ponad 476,000 XNUMX lat temu

Archeolodzy z uniwersytetów w Liverpoolu i Aberystwyth University odkryli dowody wskazujące, że ludzie budowali konstrukcje z drewna znacznie wcześniej, niż wcześniej sądzono. Naukowcy odkryli dobrze zachowane drewno na stanowisku w Kalambo Falls w Zambii, którego wiek szacuje się na co najmniej 476,000 XNUMX lat i poprzedza ewolucję homo sapiens.

Odkrycie jest znaczące, ponieważ dostarcza najwcześniejszych dowodów na to, że ludzie celowo tworzyli kłody, aby do siebie pasowały. Ślady nacięć na drewnie za pomocą kamiennych narzędzi sugerują, że pierwsi ludzie ukształtowali i połączyli dwie duże kłody, potencjalnie jako fundament platformy lub część mieszkania. Podważa to poprzedni pogląd, że ludzie z epoki kamienia prowadzili wyłącznie koczowniczy tryb życia.

Korzystając z technik datowania luminescencyjnego, eksperci z Uniwersytetu Aberystwyth określili wiek znalezisk, badając, kiedy minerały z otaczającego piasku po raz ostatni były wystawione na działanie światła słonecznego. Umożliwia to naukowcom uzyskanie pełniejszego zrozumienia ewolucji człowieka i rozwoju technologii w epoce kamienia.

Naukowcy zaangażowani w projekt Deep Roots Of Humanity, który bada rozwój technologii człowieka w epoce kamienia, finansowany przez brytyjską Radę ds. Badań nad Sztuką i Humanistyką. W ramach projektu współpracowano z Komisją Ochrony Dziedzictwa Narodowego Zambii, Muzeum Livingstone, Muzeum Moto Moto i Muzeum Narodowym w Lusace.

Profesor Larry Barham z Uniwersytetu w Liverpoolu zauważył, że to odkrycie podważa wcześniejsze założenia dotyczące naszych wczesnych przodków. Stwierdził: „Przekształcili swoje otoczenie, aby ułatwić życie, nawet jeśli ograniczało się to do stworzenia platformy, na której można było usiąść nad rzeką i wykonywać codzienne obowiązki. Ci ludzie byli bardziej podobni do nas, niż nam się wydawało.

Oczekuje się, że wykopaliska w Kalambo Falls, wyjątkowym miejscu i znaczącym dziedzictwie Zambii, przyniosą dalsze ekscytujące odkrycia w miarę kontynuowania prac w ramach projektu.