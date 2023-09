Najwcześniejsze dowody na istnienie drewnianych konstrukcji wykonanych przez wczesnych ludzi znalezione w Zambii

By

Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu i Uniwersytetu Aberystwyth dokonali niezwykłego odkrycia przy wodospadzie Kalambo w Zambii. Według badań opublikowanych w czasopiśmie Nature naukowcy odkryli dobrze zachowane drewno, które ma co najmniej 476,000 XNUMX lat i poprzedzało ewolucję Homo sapiens. Na drewnie widać ślady nacięć narzędziami kamiennymi, co wskazuje, że pierwsi ludzie celowo ukształtowali i połączyli dwie duże kłody, aby zbudować konstrukcję, potencjalnie platformę lub część mieszkania.

Odkrycie z wodospadu Kalambo stanowi najwcześniejszy na świecie dowód na to, że ludzie celowo tworzyli kłody tak, aby do siebie pasowały. Te skomplikowane techniki obróbki drewna podważają panujące przekonanie, że ludzie z epoki kamienia prowadzili wyłącznie koczowniczy tryb życia. Profesor Larry Barham z Uniwersytetu w Liverpoolu zauważył, że to odkrycie zmieniło nasze rozumienie naszych wczesnych przodków. Podkreślił, że te jednostki nie były po prostu istotami prymitywnymi, ale raczej wykorzystały swoją inteligencję, wyobraźnię i umiejętności, aby stworzyć coś innowacyjnego i niespotykanego.

Wiek tych drewnianych artefaktów określono za pomocą technik datowania luminescencyjnego, które pozwalają ocenić, kiedy minerały w otaczającym piasku po raz ostatni były wystawione na działanie światła słonecznego. Datowanie luminescencyjne pozwala badaczom datować odkrycia ze znacznie wcześniejszych okresów i ułożyć wyraźniejszy obraz ewolucji człowieka. W latach sześćdziesiątych XX wieku w rejonie wodospadu Kalambo przeprowadzono prace wykopaliskowe, ale wiek drewna aż do teraz pozostawał niepewny.

Badania będące częścią projektu Deep Roots Of Humanity rzucają światło na rozwój technologii człowieka w epoce kamienia. Projekt, finansowany przez brytyjską Radę ds. Badań nad Sztuką i Humanistyką, obejmował współpracę z Komisją Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Livingstone, Muzeum Moto Moto i Muzeum Narodowym w Lusace w Zambii. Profesor Barham wyraził podekscytowanie przyszłymi odkryciami w miejscu wodospadu Kalambo, podkreślając jego znaczenie jako niezwykłego dziedzictwa Zambii.

To przełomowe badanie rzuca światło na niezwykłą kreatywność i pomysłowość naszych starożytnych przodków człowieka, ujawniając, że byli oni znacznie bardziej wyrafinowani, niż wcześniej sądzono.

Źródła:

– Uniwersytet w Liverpoolu

– Natura (Dziennik)